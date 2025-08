Omni-Man potwierdzony jako nowa postać w Invincible VS. Oczekiwana bijatyka zyskała ważnego bohatera

Zwiastun pokazuje także słynne kwestie Omni-Mana. Podczas walki usłyszymy między innymi jego kultowe „think” z serialu, które wypowiada.

Robert Kirkman, twórca Invincible, zapowiedział, że gra zaoferuje ogromną liczbę postaci, które fani komiksu i serialu dobrze znają:

Wkładamy ogromną dbałość w to, by pozostać wiernym uniwersum Invincible. Więc jeśli jesteś fanem i zastanawiasz się: „Kto mógłby się pojawić w tej grze?” to z 99-procentowym prawdopodobieństwem ta postać tam będzie. To spoiler. Może nie powinienem tego mówić. Nie wiem.