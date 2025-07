Old School Rally usunięte ze Steama po zgłoszeniu DMCA. Spór dotyczy modeli samochodów

Old School Rally, inspirowane klasycznymi rajdowymi tytułami z lat 90., zostało tymczasowo usunięta ze Steama w wyniku zgłoszenia DMCA dotyczącego praw własności do modeli samochodów.

Na początku lipca ogłoszono, że Old School Rally opuści Wczesny Dostęp jeszcze w tym roku, a także zadebiutuje na PlayStation i Nintendo Switch . Niestety, obecnie gra nie jest dostępna do zakupu na Steamie. Jak poinformował Sakis, przyczyną jest złożone w poniedziałek zgłoszenie DMCA, na skutek którego platforma zgodnie z polityką usunęła grę ze sprzedaży.

W oświadczeniu deweloper wyjaśnia, że spór dotyczy części modeli samochodów, które zostały legalnie pozyskane z bazy Sketchfab na licencji Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Sakis twierdzi, że skontaktował się z oryginalnym autorem modeli i uzyskał od niego wyraźną zgodę na ich użycie w grze, z zachowaniem wymogów licencyjnych i należytym przypisaniem autorstwa.

Mimo to w ubiegły piątek pojawiło się roszczenie od innej osoby, która twierdzi, że to ona jest właścicielem niektórych modeli. Sakis natychmiast ponownie skontaktował się z oryginalnym autorem i rozpoczął dialog z nowym roszczącym, by znaleźć rozwiązanie i uszanować prawa autorskie. Mimo to w poniedziałek gra otrzymała oficjalne zgłoszenie DMCA, co skutkowało natychmiastowym usunięciem jej z platformy.