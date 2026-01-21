Okazje na Nowy Rok w PS Store. Gry na PS5 i PS4 taniej nawet o 80%

W PlayStation Store wystartowały Okazje na Nowy Rok. To świetna okazja, by uzupełnić braki w wirtualnej kolekcji gier przeznaczonych na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Rabaty sięgają nawet 80%.
Wyprzedaż gier na PS4 i PS5 w PS Store. Okazje na Nowy Rok
W sklepie PlayStation ruszyła kolejna wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Okazje na Nowy Rok to dobry moment, żeby nadrobić zaległości z różnorodnymi produkcjami. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- EA SPORTS FC 26 Edycja Ultimate (PS4, PS5) – 187,60 zł (zamiast 469 zł)
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT (PS4, PS5) – 169,50 zł (zamiast 339 zł)
- Jurassic World Evolution 3 (PS5) – 207,20 zł (zamiast 259 zł)
- Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5) – 64,75 zł (zamiast 259 zł)
- Jurassic World Evolution (PS4) – 32,85 zł (zamiast 219 zł)
- Dead by Daylight (PS4, PS5) – 51,60 zł (zamiast 129 zł)
- Days Gone Remastered (PS5) – 131,40 zł (zamiast 219 zł)
- God of War (PS4) – 39,50 zł (zamiast 79 zł)
- Assassin's Creed Shadows – cyfrowa Edycja Deluxe (PS5) – 225 zł (zamiast 450 zł)
- Szpony Awaji – Assassin's Creed Shadows (PS5) – 79,80 zł (zamiast 114 zł)
- Assassin's Creed Odyssey – Edycja Deluxe (PS4) – 69,98 zł (zamiast 349,90 zł)
- Mortal Kombat X Zestaw XL (PS4) – 22,80 zł (zamiast 114 zł)
- Mortal Kombat: Legacy Kollection (PS4, PS5) – 183,20 zł (zamiast 229 zł)
- Resident Evil Village (PS4, PS5) – 42,25 zł (zamiast 169 zł)
- Need for Speed Heat (PS4) – 29,90 zł (zamiast 299 zł)
- DiRT Rally 2.0 (PS4) – 64,50 zł (zamiast 129 zł)
- UFC 5 Edycja Ultimate (PS5) – 76,48 zł (zamiast 509,90 zł)
- Fallout 76 (PS4) – 33,80 zł (zamiast 169 zł)
- Lords of the Fallen (PS5) – 64,50 zł (zamiast 129 zł)
- Hellblade: Senua’s Sacrifice (PS5) – 96,75 zł (zamiast 129 zł)
- The Last of Us Remastered (PS4) – 44,50 zł (zamiast 89 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS4, PS5) – 95,60 zł (zamiast 239 zł)
- Medieval Dynasty - Complete Edition (PS5) – 116,35 zł (zamiast 179 zł)
- Biomutant (PS4, PS5) – 42,25 zł (zamiast 169 zł)
- Unpacking (PS4, PS5) – 35,60 zł (zamiast 89 zł)
- Star Wars Outlaws Deluxe Edition (PS5) – 131,70 zł (zamiast 439 zł)
- Immortals Fenyx Rising (PS4, PS5) – 35,98 zł (zamiast 179,90 zł)
- Painkiller (PS5) – 109,85 zł (zamiast 169 zł)
- Kao the Kangaroo (PS4) – 25,80 zł (zamiast 129 zł)
- Moving Out (PS4) – 21,80 zł (zamiast 109 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
