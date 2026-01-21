Zaloguj się lub Zarejestruj

Okazje na Nowy Rok w PS Store. Gry na PS5 i PS4 taniej nawet o 80%

Patrycja Pietrowska
2026/01/21 15:30
0
0

Masa gier w PS Store w obniżonych cenach.

W PlayStation Store wystartowały Okazje na Nowy Rok. To świetna okazja, by uzupełnić braki w wirtualnej kolekcji gier przeznaczonych na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Rabaty sięgają nawet 80%.

Okazje na Nowy Rok – PS Store
Okazje na Nowy Rok – PS Store

Wyprzedaż gier na PS4 i PS5 w PS Store. Okazje na Nowy Rok

W sklepie PlayStation ruszyła kolejna wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Okazje na Nowy Rok to dobry moment, żeby nadrobić zaległości z różnorodnymi produkcjami. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/9acd1e0b-f014-4fb6-93a1-4cf2a0b4ae97/1

Tagi:

PS4
PlayStation 4
promocja
PlayStation
oferta
PlayStation Store
wyprzedaż
promocje
obniżka cen
PS Store
PlayStation 5
PS5
okazja
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112