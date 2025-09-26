Zaloguj się lub Zarejestruj

Okamura o Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: „Proszę, poczekajcie jeszcze chwilę”

Mikołaj Berlik
2025/09/26 14:30
Producent kultowej serii potwierdził prace nad drugą kolekcją gier.

Konami oficjalnie potwierdziło, że prace nad Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 są w toku. Informację tę przekazał Noriaki Okamura podczas panelu Metal Gear Production Hotline na Tokyo Game Show 2025. Producent poprosił fanów o cierpliwość, podkreślając, że projekt jest rozwijany „na poważnie” i że twórcy chcą podzielić się szczegółami w odpowiednim momencie.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – fani liczą na MGS 4 i Peace Walker

Okamura nie zdradził jeszcze, jakie gry znajdą się w nowej kolekcji, ale gracze nie mają wątpliwości, że jest to idealna okazja, by udostępnić szerszej publiczności Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – tytuł, który do dziś pozostaje ekskluzywny dla PlayStation 3. Wskazuje się również na Metal Gear Solid: Peace Walker, pierwotnie wydany na PSP, jako jedną z najbardziej pożądanych pozycji w pakiecie.

Wypowiedź Okamury rozwiała obawy o możliwe wstrzymanie prac i potwierdziła, że projekt jest na właściwym etapie rozwoju. Fani serii liczą, że Konami wkrótce ujawni pełną zawartość kolekcji oraz datę premiery, tak jak miało to miejsce przy Master Collection Vol. 1 w 2023 roku.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 nie ma jeszcze oficjalnej daty wydania. Wygląda jednak na to, że Konami szykuje coś, co ponownie pozwoli graczom wrócić do klasyków w odświeżonej formie.

News
Metal Gear Solid
Tokyo Game Show
Tokyo Games Show
wypowiedź
Tokyo Game Show 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:48

MGS 4 grywalny poza emulacją i PS3 to było by coś pięknego. 




