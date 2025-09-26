Okamura o Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: „Proszę, poczekajcie jeszcze chwilę”

Konami oficjalnie potwierdziło, że prace nad Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 są w toku. Informację tę przekazał Noriaki Okamura podczas panelu Metal Gear Production Hotline na Tokyo Game Show 2025. Producent poprosił fanów o cierpliwość, podkreślając, że projekt jest rozwijany „na poważnie” i że twórcy chcą podzielić się szczegółami w odpowiednim momencie.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – fani liczą na MGS 4 i Peace Walker

Okamura nie zdradził jeszcze, jakie gry znajdą się w nowej kolekcji, ale gracze nie mają wątpliwości, że jest to idealna okazja, by udostępnić szerszej publiczności Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – tytuł, który do dziś pozostaje ekskluzywny dla PlayStation 3. Wskazuje się również na Metal Gear Solid: Peace Walker, pierwotnie wydany na PSP, jako jedną z najbardziej pożądanych pozycji w pakiecie.

Wczytywanie ramki mediów.