Ogromna aktualizacja do Gray Zone Warfare. Rozszerzenie Spearhead zapewniło gwałtowny przyrost graczy

Gray Zone Warfare przeżywa obecnie ogromny wzrost popularności. Jeszcze na początku tygodnia liczba jednoczesnych graczy wynosiła około 27 tysięcy, jednak w weekend przekroczyła już 40 tysięcy, pozwalając grze rywalizować z największymi hitami na Steam.

Gray Zone Warfare z wyraźnym wzrostem popularności

Za sukcesem stoi aktualizacja 0.4 zatytułowana Spearhead, wydana 31 marca przez MADFINGER Games. To największe rozszerzenie w historii gry, które wprowadziło ogromne ilości nowej zawartości, usprawnienia techniczne oraz nowe możliwości rozgrywki w tym otwartym, taktycznym sandboxie. Popularność tytułu widać także w opiniach graczy. Od początku tygodnia na Steamie pojawiło się ponad 1850 pozytywnych recenzji, a negatywne komentarze stanowią niewielki odsetek.