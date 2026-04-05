Ogromna aktualizacja do Gray Zone Warfare. Rozszerzenie Spearhead zapewniło gwałtowny przyrost graczy

Gracze rzucili się na Gray Zone Warfare po opublikowaniu najnowszej aktualizacji.
Gray Zone Warfare przeżywa obecnie ogromny wzrost popularności. Jeszcze na początku tygodnia liczba jednoczesnych graczy wynosiła około 27 tysięcy, jednak w weekend przekroczyła już 40 tysięcy, pozwalając grze rywalizować z największymi hitami na Steam.
Za sukcesem stoi aktualizacja 0.4 zatytułowana Spearhead, wydana 31 marca przez MADFINGER Games. To największe rozszerzenie w historii gry, które wprowadziło ogromne ilości nowej zawartości, usprawnienia techniczne oraz nowe możliwości rozgrywki w tym otwartym, taktycznym sandboxie. Popularność tytułu widać także w opiniach graczy. Od początku tygodnia na Steamie pojawiło się ponad 1850 pozytywnych recenzji, a negatywne komentarze stanowią niewielki odsetek.
Na sukces gry wpłynęło kilka czynników jednocześnie w tym premiera wspomnianej dużej aktualizacji Spearhead, znacząca obniżka ceny, kampania Twitch Drops oraz wsparcie ze strony streamerów. W efekcie Gray Zone Warfare przyciąga coraz więcej graczy z całego świata, a liczba aktywnych użytkowników stale rośnie. W momencie pisania tego newsa gra osiągnęła ponad 40 tysięcy graczy jednocześnie, wyprzedzając lub dorównując wielu znanym produkcjom takim jak:
Marathon – około 30 600 graczy
Palworld – około 32 000 graczy
Elden Ring – około 39 000 graczy
Nieco wyżej w zestawieniu znajdowały się:
Red Dead Redemption 2 – około 45 000
Battlefield 6 – około 51 000
Call of Duty – około 52 000
W pozytywnych recenzjach aktualizacji 0.4, gracze podkreślają, że tytuł jest przykładem projektu tworzonego z pasją i ma ogromny potencjał na przyszłość. Po aktualizacji Spearhead gra określana jest jako jedno z najlepszych doświadczeń w swojej klasie i produkcja, którą “trzeba sprawdzić, aby uwierzyć”. Wszystko wskazuje na to, że Gray Zone Warfare dopiero się rozpędza i może jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję w najbliższych tygodniach.
