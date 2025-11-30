Ograniczenia addonów w World of Warcraft - WE nie podziała

Podczas bety Midnight można było zauważyć natywny licznik podstawowych statystyk z walki oraz asystę do bossów. Czy śmierć addonów sprowadzi kłopoty na Azeroth?

Przy kwestii addonów w World of Warcraft pojawia się bardzo wiele emocji. Niespecjalnie mnie to dziwi, bo mamy tutaj coś na kształt konfliktu co było pierwsze: kura czy jajko?

Jak bowiem stwierdzić, czy addony stały się potrzebne, bo twórcy gry zbyt bardzo skomplikowali walki, czy może ich skomplikowanie wynika z faktu, że addony istnieją i grę ułatwiają.

Tak czy inaczej addony w lwiej części stracą swoją funkcjonalność, a w ich miejsce zostaniemy skazani na rozwiązania natywne.

Jest więc spora szansa, że Midnight wróci do korzeni gry i będzie musiało zejść trochę z tonu, aby umożliwić adaptację do nowego systemu.

WeakAuras pod nożem – raidowanie w Midnight to nowa przygoda