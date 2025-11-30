2 grudnia startuje mini-patch przed Midnight - WoW dostaje domki!

Szykujcie cyfrowe portfele, bo nadchodzi czas wydawania złota na dekoracje w Waszych osobistych zakątkach Azeroth. Czy streamerzy będą mieli prywatne wyspy?

Zawsze zachodziłem w głowę czemu w World of Warcraft nie ma żadnego systemu housingu.

Koncepcja na odsysanie złota od gracza była już dobrze przetestowana choćby w Tibii, więc kwestią czasu chyba było to, aby WoW też sięgnął po ten sposób monetyzacji.

Chwilówka od Bociana i remont chaty przed Wigilią, tylko w World of Warcraft

Wrzucenie Housingu w ramach pre-patcha to najlepszy ruch, jaki można było zrobić wobec rychłego końca dodatku.

Nic tak nie podwyższa retencji graczy jak coś, co mogą “podgonić” w tym okresie, zanim zaczną przegryzać się przez nadchodzącą zawartość.

Podwyższanie potencjału postaci nie ma już większego sensu, bo fabularny początek Midnight nie będzie wymagający.

Domek za to pozostanie na długo, więc zacznie się wyścig w jego elegancji.