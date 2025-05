Ogłoszono komiksowy spin-off Diuny. Premiera odbędzie się przed kinowym finałem

Właśnie zapowiedziano nowy komiksowy spin-off Diuny, który zapełni lukę przed premierą filmowego finału i przybliży kolejne nieopowiedziane dotąd historie. "Dune: Edge of a Crysknife: Rage of Shai-Hulud" to tytuł nowego projektu, który skupi się na legendarnych czerwiopodobnych bestiach pustyni — Shai-Hulud.

Historia skupi się na walce młodego Fremena, który podejmie próbę ujarzmienia mocy legendarnego Shai-Hulud, by pokonać Harkonnenów raz na zawsze. To zadanie graniczy z niemożliwością, nawet filmy pokazały, że piaskowe giganty nie poddają się łatwo ludzkiej woli. Mimo to Samos stanie przed tym sporym wyzwaniem, a o tym czy mu się powiedzie przekonamy się 27 sierpnia 2025 roku, kiedy to komiks trafi do sprzedaży.

Nowy spin-off nie jest jedyną komiksową propozycją dla fanów Diuny. BOOM! Studios od lat rozwija to uniwersum, publikując takie tytuły jak:

Dune: House of Atreides — prequel oryginalnej powieści

Dune: The Waters of Kanly

Dune: Tales From Arrakeen

Dune: House Harkonnen

Dune: House Corrino

Każdy z tych tytułów zagłębia się w historię jednego z głównych rodów lub politycznych frakcji znanych z książek i filmów. Spin-off można już zamawiać w przedsprzedaży w wybranych sklepach komiksowych i na platformach cyfrowych.