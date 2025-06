Oficjalna ścieżka dźwiękowa z Death Stranding 2 już dostępna w streamingu. Ludvig Forssell powraca z 56 utworami

Miłośnicy Death Stranding 2: On The Beach mogą już zanurzyć się w klimatycznej ścieżce dźwiękowej do gry. Album autorstwa Ludviga Forssella trafił właśnie na platformy streamingowe.

Forssell, który odpowiadał za muzykę do pierwszej części Death Stranding, ponownie połączył siły z Hideo Kojimą, by stworzyć epicki soundtrack do kontynuacji. Tuż po premierze gry (która miała miejsce w zeszłym tygodniu), 56-utworowy album pojawił się w serwisach streamingowych. Ścieżka dźwiękowa z Death Stranding 2 jest już dostępna w streamingu Ludvig Forssell napisał w mediach społecznościowych:

To zaszczyt ponownie komponować dla Death Stranding 2. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tej muzycznej podróży! I oczywiście dla Hideo Kojimy za ponowne obdarzenie mnie zaufaniem. Album otwiera utwór “Should We Have Connected?”, który stanowi jeden z motywów przewodnich gry. Na ścieżce znalazły się także utwory z udziałem Troy’a Bakera, aktora wcielającego się w antagonistę Higgs’a, który śpiewa w “One Last Fight Part 2” oraz “Homecoming”. Na uwagę zasługuje również siedmiominutowa kompozycja “Pa En Mork, Stjarnklar Natt”, na której występuje wokalistka Amelie Anna, nadając muzyce melancholijno-nostalgiczny ton. Oprócz monumentalnej twórczości Forssella, do gry powstał także osobny soundtrack o bardziej popowym charakterze, stworzony przez Woodkida. W nagraniach wzięli udział m.in. Elle Fanning oraz Bryce Dessner z The National. Co więcej, utwór tytułowy gry skomponowała Caroline Polachek. Jak wyznała, piosenka “On The Beach” powstała już osiem lat temu przy współpracy z Dannym L Harle, ale była “zbyt obca i industrialna – niemal zbyt złowroga” dla jej solowego albumu Pang z 2019 roku. Dopiero współpraca z Kojimą pozwoliła jej odnaleźć właściwy kontekst: Kiedy Hideo Kojima skontaktował się ze mną w sprawie Death Stranding 2, pokazałam mu szkic tego utworu i zgodził się, że to idealne dopasowanie. Osiem lat później dokończyliśmy go specjalnie na potrzeby gry.

Z okazji premiery gry, Hideo Kojima postanowił uczcić to wydarzenie solówką na customowej gitarze elektrycznej. Fani nie mogli przepuścić tej okazji i szybko przerobili nagranie tak, aby wyglądało, jakby Kojima grał do utworu “Ludens” zespołu Bring Me The Horizon, innego muzycznego symbolu świata Death Stranding. Death Stranding 2: On The Beach to kontynuacja kultowej gry Kojimy, która rozszerza tematykę samotności, połączeń i ludzkiej egzystencji. Muzyka – jak zwykle u Kojimy – odgrywa tu kluczową rolę i podnosi emocjonalny ciężar całej opowieści. Ścieżka dźwiękowa Ludviga Forssella dostępna jest już na najpopularniejszych platformach streamingowych.