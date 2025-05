Oficjalna scena otwierająca Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pokazana przez Konami

Nowa wersja Metal Gear Solid 3 Hideo Kojimy ma być wierna oryginałowi z 2004 roku, ale zaoferuje wiele nowoczesnych rozwiązań. Poza nową oprawą wizualną twórcy stawiają na bardziej intuicyjne sterowanie – gracze będą mogli wybrać nowy, współczesny schemat lub klasyczne ustawienia. Dodatkowo pojawią się filtry kolorystyczne, które mają wzbogacić doświadczenie wizualne. W roli głównej powróci David Hayter, ponownie użyczając głosu Naked Snake’owi - z pewnością ucieszy to fanów serii.

Udostępniona scena otwierająca Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to nie tylko pokaz jakości gry, ale też wyraźna zapowiedź tego, że Konami bardzo zadbało o każdy jej element. Gracze liczą jednak, że wersja na PC będzie dopracowana – po problematycznym starcie Silent Hill 2 Remake pojawiły się wątpliwości co do jakości portu.