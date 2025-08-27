Zaloguj się lub Zarejestruj

Oficjalna gra IndyCar trafi na PC i konsole w 2026 roku. Produkcją zajmie się iRacing Studios

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/27 09:40
Seria IndyCar ponownie doczeka się własnej gry wideo. Jak ogłoszono, w 2026 roku zadebiutuje nowa, pełnoprawna produkcja przygotowywana przez iRacing Studios.

Nowe IndyCar powstaje na silniku Orontes, znanym z wyścigowej produkcji ExoCross i będzie to niezależna produkcja od nadchodzącej gry NASCAR 25, którą również tworzy grupa iRacing. Nowa produkcja obejmie zarówno najwyższą klasę wyścigów IndyCar jak i serię wspierającą Indy NXT, a gracze będą mogli liczyć na rozbudowany, wielopoziomowy tryb kariery.

Nowa gra IndyCar trafi na rynek w 2026 roku

Tony Gardner, prezes iRacing.com, podkreśla, że projekt wykorzysta doświadczenie studia z innych tytułów:

Gra będzie zawierała elementy, takie jak modele samochodów i torów, technologie oraz charakterystykę prowadzenia, rozwijane przy innych naszych produktach.

Oznacza to, że do gry trafią rozwiązania znane z takich produkcji jak World of Outlaws: Dirt Racing 24, NASCAR 25 czy flagowy symulator iRacing. W proces tworzenia gry zaangażowany jest również Scott McLaughlin z zespołu Team Penske, znany z zamiłowania do iRacing:

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w pracach nad tą grą. To niesamowity czas, by być fanem IndyCar, a ta produkcja wyniesie domowe doznania wyścigowe na zupełnie nowy poziom!.

Wraz z zapowiedzią nowej gry potwierdzono również przedłużenie współpracy pomiędzy iRacing, a IndyCar. Oznacza to, że oficjalnie licencjonowane bolidy i tory nadal będą dostępne w subskrypcyjnym symulatorze iRacing.

Droga do powstania tej produkcji była wyboista. W 2023 roku IndyCar zakończyło umowę z Motorsport Games, które pierwotnie pracowało nad oficjalną grą. Australijski oddział firmy odpowiedzialny za projekt, został zlikwidowany w listopadzie 2023 roku, co ostatecznie pogrzebało tamten tytuł. Po zakończeniu współpracy, w 2024 roku osiągnięto porozumienie i niedokończone zasoby gry przekazano IndyCar wraz z odszkodowaniem w wysokości 400 tysięcy dolarów (zdecydowanie mniejszym niż pierwotnie ustalona suma 2,9 miliona dolarów).

Teraz dzięki nowej umowie licencyjnej z iRacing Studios, fani mogą mieć pewność, że po ponad 20 latach od premiery IndyCar Series 2005 od Codemasters seria powróci w wielkim stylu. Premiera nowej gry planowana jest na drugą połowę 2026 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X?S oraz na PC i Steam Decka.

Źródło:https://traxion.gg/official-indycar-game-coming-to-pc-and-consoles-in-2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

