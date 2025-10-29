Zaloguj się lub Zarejestruj

Off-roadowy over the hill zmierza na konsole. Twórcy pokazali nową zajawkę gry

Mikołaj Berlik
2025/10/29 18:00
Studio Funselektor zapowiedziało, że ich artystyczna gra terenowa over the hill trafi również na konsole. Premiera odbędzie się na PS5, Xbox Series X/S i Switchu 2.

Studio Funselektor, znane z minimalistycznych, ale stylowych gier wyścigowych, ogłosiło, że ich najnowsza produkcja – over the hill – pojawi się również na konsolach PS5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. To pierwsze potwierdzenie wersji konsolowych, bo dotychczas twórcy wspominali jedynie o edycji na PC.

over the hill
over the hill

over the hill – rywal SnowRunner i Expeditions trafi na PS5, Xbox i Switcha

Razem z zapowiedzią premier na konsole zaprezentowano także nową zajawkę gry, która pokazuje jej wyjątkową oprawę wizualną i spokojny, eksploracyjny klimat. Produkcja, łącząca elementy jazdy terenowej i symulacji podróży, ma stanowić alternatywę dla takich tytułów jak SnowRunner czy Expeditions: A MudRunner Game, ale w bardziej artystycznym i relaksującym tonie.

GramTV przedstawia:

Wiemy już, że wydania pudełkowe trafią na rynek w wersjach dla PS5 i Switch 2, a ich przygotowaniem zajmie się Serenity Forge. Na konkretną datę premiery wciąż jednak czekamy. Twórcy poinformowali 13 października, że prace nad grą „postępują w dobrym tempie”, lecz nie są jeszcze gotowi, by podać termin wydania.

Mikołaj Berlik
