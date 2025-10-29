Off-roadowy over the hill zmierza na konsole. Twórcy pokazali nową zajawkę gry

Studio Funselektor zapowiedziało, że ich artystyczna gra terenowa over the hill trafi również na konsole. Premiera odbędzie się na PS5, Xbox Series X/S i Switchu 2.

Studio Funselektor, znane z minimalistycznych, ale stylowych gier wyścigowych, ogłosiło, że ich najnowsza produkcja – over the hill – pojawi się również na konsolach PS5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. To pierwsze potwierdzenie wersji konsolowych, bo dotychczas twórcy wspominali jedynie o edycji na PC.

over the hill – rywal SnowRunner i Expeditions trafi na PS5, Xbox i Switcha

Razem z zapowiedzią premier na konsole zaprezentowano także nową zajawkę gry, która pokazuje jej wyjątkową oprawę wizualną i spokojny, eksploracyjny klimat. Produkcja, łącząca elementy jazdy terenowej i symulacji podróży, ma stanowić alternatywę dla takich tytułów jak SnowRunner czy Expeditions: A MudRunner Game, ale w bardziej artystycznym i relaksującym tonie.