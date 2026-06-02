Nintendo eShop z nową wyprzedażą. Disco Elysium i hity indie w niższych cenach

W Nintendo eShop wystartowała kolejna wyprzedaż skierowana do fanów gier niezależnych. Tym razem promocja koncentruje się głównie na produkcjach wydanych przez HypeTrain Digital, a rabaty sięgają nawet -90%.
Najciekawsze promocje w Nintendo eShop
- Jack Move – 8,00 zł (-90%)
- Tunche – 8,00 zł (-90%)
- Breathedge – 14,99 zł (-85%)
- Black Book – 25,00 zł (-75%)
- Disco Elysium – The Final Cut – 48,00 zł (-70%)
- Nova Lands – 28,00 zł (-65%)
- Game Dev Tycoon – 19,99 zł (-60%)
- StormEdge – 30,00 zł (-50%)
- Bug Fables: The Everlasting Sapling – 60,00 zł (-50%)
- Momodora: Reverie Under the Moonlight – 28,00 zł (-50%)
- Bat Boy – 30,00 zł (-50%)
- Lost Ruins – 40,00 zł (-50%)
- Dungeon Drafters – 60,00 zł (-40%)
- Hunt the Night – 64,00 zł (-20%)
Wyprzedaż jest już dostępna w Nintendo eShop i obejmuje wybrane gry na Nintendo Switch.
