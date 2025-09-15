Zaloguj się lub Zarejestruj

Odwiedziliśmy GSPS 2025. Zobaczcie relację wideo z charytatywnego eventu opartego o Speedrunning!

2025/09/15 15:10
Wpadliśmy do Krakowa sprawdzić jak speedrunnerzy przyczyniają się do pomocy potrzebującym. Sprawdźcie jak było na evencie!

W dniach 10-14 września w Krakowie odbyła się kolejna edycja speedrunningowego GSPS, czyli “Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie”. Jest to charytatywny event, którego celem jest zebranie środków na pomoc potrzebującym poprzez świetną zabawę jaką jest speedrun. W tegorocznej edycji GSPS gracze z Polski i zagranicy zbierali środki na funkcjonowanie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania prowadzonego przez Fundację ITAKA.

Byliśmy na GSPS 2025. Zobaczcie relację z eventu

Przez te kilka dni gracze starali się przejść kilka kultowych produkcji, jednocześnie streamując swoje poczynania na platformach Twitch i YouTube. Event był zasilany przez mocne komputery Actiny na podzespołach AMD, dlatego uczestnicy mogli zaszaleć w nawet najbardziej wymagających produkcjach. Wśród gier, które starano się pokonać w jak najkrótszym czasie znalazły się Gothic, GTA, Wiedźmin 3, Tracmania, Cyberpunk 2077, Kangurek Kao, Moto Racer i wiele, wiele innych. Całe show jakie zaprezentowali jedni z najlepszych speedrunnerów miało bardzo szczytny cel. W trakcie streamów widzowie mogli wesprzeć inicjatywę walki z kryzysem psychicznym. Każda złotówka uzbierana podczas eventu złotówka została przekazana na rzecz Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA. W dzisiejszych szalonych czasach, gdzie tempo życia i presja z każdej strony mogą często doprowadzić do fatalnych w skutkach sytuacji, taka pomoc jest niesamowicie potrzebna. Cieszy także fakt, że można pomóc zbierać środki na tak cenne przedsięwzięcie za pomocą gier, pokazując jednocześnie jaki potencjał drzemie w tym medium.

Od czasu powstania inicjatywy Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie, zebrano już ponad 350 tysięcy złotych na różne cele charytatywne. W tym roku udało się zebrać ponad 35 tysięcy złotych.

Oprócz głównej atrakcji jaką były liczne speedrunny i charytatywna zbiórka funduszy, organizatorzy GSPS zapewnili także sporo atrakcji wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się wesprzeć inicjatywę lokalnie. Na miejscu czekało na zapalonych graczy sporo sprzętów retro, w tym takie perełki jak różowe PlayStation 2. Odpalono także małe zawody w Sonic Generations i Colin McRae Rally 3, co idealnie wpisywało się w konwencję całej imprezy. Dla osób wolących bardziej towarzyskie i mniej elektroniczne podejście do rozrywki przygotowano miejsce z puzzlami oraz licznymi planszówkami. Jeśli ktoś był wystarczająco odważny, mógł wówczas wejść do specjalnego pomieszczenia z grami rytmicznymi, więc nic nie stało na przeszkodzie, aby zagrać w Guitar Hero, DJ Hero lub poruszać się trochę na macie do tańca.

Pojawiliśmy się na GSPS 2025 w sobotę i nagraliśmy dla was parę ujęć, abyście mogli zobaczyć jak to wyglądało w praktyce. Warto także posłuchać co do powiedzenia o mieli organizatorzy oraz speedrunner “wortex”. Zachęcamy do zobaczenia relacji wideo z tego eventu:

