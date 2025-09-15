Odwiedziliśmy GSPS 2025. Zobaczcie relację wideo z charytatywnego eventu opartego o Speedrunning!

W dniach 10-14 września w Krakowie odbyła się kolejna edycja speedrunningowego GSPS, czyli “Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie”. Jest to charytatywny event, którego celem jest zebranie środków na pomoc potrzebującym poprzez świetną zabawę jaką jest speedrun. W tegorocznej edycji GSPS gracze z Polski i zagranicy zbierali środki na funkcjonowanie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania prowadzonego przez Fundację ITAKA.

Byliśmy na GSPS 2025. Zobaczcie relację z eventu

Przez te kilka dni gracze starali się przejść kilka kultowych produkcji, jednocześnie streamując swoje poczynania na platformach Twitch i YouTube. Event był zasilany przez mocne komputery Actiny na podzespołach AMD, dlatego uczestnicy mogli zaszaleć w nawet najbardziej wymagających produkcjach. Wśród gier, które starano się pokonać w jak najkrótszym czasie znalazły się Gothic, GTA, Wiedźmin 3, Tracmania, Cyberpunk 2077, Kangurek Kao, Moto Racer i wiele, wiele innych. Całe show jakie zaprezentowali jedni z najlepszych speedrunnerów miało bardzo szczytny cel. W trakcie streamów widzowie mogli wesprzeć inicjatywę walki z kryzysem psychicznym. Każda złotówka uzbierana podczas eventu złotówka została przekazana na rzecz Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA. W dzisiejszych szalonych czasach, gdzie tempo życia i presja z każdej strony mogą często doprowadzić do fatalnych w skutkach sytuacji, taka pomoc jest niesamowicie potrzebna. Cieszy także fakt, że można pomóc zbierać środki na tak cenne przedsięwzięcie za pomocą gier, pokazując jednocześnie jaki potencjał drzemie w tym medium.