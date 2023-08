Odświeżony Quake 2 już dostępny. Gra trafiła też do usługi Xbox Game Pass

Jesteś ostatnią nadzieją ludzkości na powstrzymanie Stroggów, wrogich kosmitów toczących wojnę z Ziemią. Zagraj w legendarną, pierwszoosobową strzelankę sci-fi, przystosowaną do współczesnych platform sprzętowych i oferującą m. in. ulepszoną grafikę, nową kampanię i sieciowy tryb wieloosobowy/współpracy z pełnym cross-playem! – czytamy w opisie zwiastuna opublikowanego przez Bethesda Polska.

Odświeżona wersja Quake 2 oferuje nie tylko podstawową kampanię, ale również pakiety misji The Reckoning i Ground Zero oraz zupełnie nowe rozszerzenie Call of the Machine. Nie zapomniano także o opcjach dostępności, które szczegółowo opisano na oficjalnej stronie studia Bethesda. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun remastera legendarnej strzelanki science fiction.