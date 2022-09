Odświeżone Games with Gold na październik. Tylko dwie gry w ofercie

Microsoft przedstawił pełną listę gier w październikowym Games with Gold.

Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym subskrybenci Games with Gold mogli odebrać aż cztery gry, w tym dwie z Xboxa 360 lub pierwszej generacji konsoli Microsoftu. Firma w lipcu bieżącego roku poinformowała o rezygnacji z gier na starsze konsole, tym samym pozostawiając jedynie te tytuły, które zadebiutowały na rynku na Xbox One i Xbox Series X/S. Dla posiadaczy abonamentu usługi oznacza to okrojenie comiesięcznej oferty o połowę. Gracze zastanawiali się, czy w takim przypadku Microsoft bardziej zadba o subskrybentów i będzie dostarczać lepszych gier. Właśnie poznaliśmy odpowiedź na te wątpliwości.

W październikowej ofercie znalazły się więc tylko dwie gry. Są to: Windbound, a także Bomber Crew Deluxe Edition. Pierwszy z tytułów zadebiutował na rynku w 2020 roku. Produkcja studia 5 Lives Studios jest survivalową grą z elementami RPG, przygodówki oraz roguelike’a. Produkcja posiada kreskówkową oprawę graficzną, która wyróżnia Windbound na tle pozostałych przedstawicieli gatunku. Z kolei Bomber Crew Deluxe Edition to pełne wydanie zawierające podstawową wersję gry wraz z dwoma dodatkami. Tytuł pojawił się na rynku w 2018 roku.

Games with Gold na październik 2022: