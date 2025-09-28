„Odrodziliśmy się w ogniu”. Paweł Sasko wspomina Phantom Liberty

Dwa lata po premierze Phantom Liberty twórcy wracają myślami do dodatku, który pozwolił im odzyskać pewność siebie i zaufanie graczy.

26 września 2023 roku gracze otrzymali Phantom Liberty – rozszerzenie, które wraz z aktualizacją 2.0 pomogło zatarć niesmak po trudnej premierze podstawowej wersji Cyberpunka 2077. Dwa lata później CD Projekt Red, pracując już nad Wiedźminem 4 i Cyberpunkiem 2, przypomina sobie, jak istotny był to czas dla studia.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – odrodzenie w ogniu

Paweł Sasko, główny projektant zadań w DLC i podstawowej wersji gry, w poruszający sposób podsumował znaczenie dodatku. „Mieliśmy sobie tak dużo do udowodnienia. Straciliśmy tak wiele pewności co do tego, kim jesteśmy. Odrodziliśmy się w tym ogniu” – napisał na oficjalnym koncie Cyberpunka w serwisie X. Phantom Liberty było dla zespołu aktem wdzięczności wobec graczy i próbą przebicia poprzeczki ustawionej przez dodatki do Wiedźmina 3.

