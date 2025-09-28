Zaloguj się lub Zarejestruj

„Odrodziliśmy się w ogniu”. Paweł Sasko wspomina Phantom Liberty

Mikołaj Berlik
2025/09/28 15:00
Dwa lata po premierze Phantom Liberty twórcy wracają myślami do dodatku, który pozwolił im odzyskać pewność siebie i zaufanie graczy.

26 września 2023 roku gracze otrzymali Phantom Liberty – rozszerzenie, które wraz z aktualizacją 2.0 pomogło zatarć niesmak po trudnej premierze podstawowej wersji Cyberpunka 2077. Dwa lata później CD Projekt Red, pracując już nad Wiedźminem 4 i Cyberpunkiem 2, przypomina sobie, jak istotny był to czas dla studia.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – odrodzenie w ogniu

Paweł Sasko, główny projektant zadań w DLC i podstawowej wersji gry, w poruszający sposób podsumował znaczenie dodatku. „Mieliśmy sobie tak dużo do udowodnienia. Straciliśmy tak wiele pewności co do tego, kim jesteśmy. Odrodziliśmy się w tym ogniu” – napisał na oficjalnym koncie Cyberpunka w serwisie X. Phantom Liberty było dla zespołu aktem wdzięczności wobec graczy i próbą przebicia poprzeczki ustawionej przez dodatki do Wiedźmina 3.

Rozszerzenie domknęło historię V, oferując graczom „dobre zakończenie” i dając CD Projekt Red możliwość odbudowy reputacji. Choć można dyskutować, czy Phantom Liberty przebija klasyczne DLC do Wiedźmina, jego wpływ na studio jest niekwestionowany.

Choć DLC do Cyberpunka 2077 pozostaje najważniejszym dodatkiem do tej pory, deweloperzy sugerują, że historia gry nie jest jeszcze zamknięta. Wpis Pawła Sasko wspomina przygotowania do 2027 roku, czyli 15. rocznicy premiery Terrarii, co może oznaczać kolejne niespodzianki lub mniejsze dodatki związane z uniwersum. Na pełne podsumowanie wpływu Phantom Liberty przyjdzie jednak czas dopiero bliżej premiery Wiedźmina 4.

News
CD Projekt RED
CD Projekt
polskie gry
Cyberpunk 2077
cyberpunk
Cyberpunk gra
polskie studia
Cyberpunk 2077: Widmo Wolności
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
