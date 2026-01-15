Zaloguj się lub Zarejestruj

Oddaj krew, odbierz grę. Vampires: Bloodlord Rising rozdawane za darmo

Patrycja Pietrowska
2026/01/15 18:30
Nietypowa akcja wydawcy.

Wydawca Toplitz Productions wraz z zespołem Mehuman Games ogłosił nietypową akcję promocyjną związaną z premierą gry Vampires: Bloodlord Rising. W ramach inicjatywy przygotowano pulę 1000 darmowych kopii tytułu, które trafią do osób decydujących się na oddanie krwi w drugiej połowie stycznia 2026 roku. Akcja obejmuje okres od 15 do 30 stycznia i dotyczy wszystkich punktów krwiodawstwa na terenie kraju.

1000 darmowych kopii Vampires: Bloodlord Rising. Wystarczy oddać krew

Zasady udziału są proste i sprowadzają się do potwierdzenia udziału w krwiodawstwie. Po oddaniu krwi należy wykonać neutralne zdjęcie w placówce, na którym widoczna będzie kartka z hashtagiem #blood4bloodlord. Zdjęcie trzeba następnie przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie akcji. Organizatorzy podkreślają, że fotografia nie może zawierać żadnych danych osobowych, informacji medycznych ani elementów umożliwiających identyfikację uczestnika. Szczegółowe warunki udziału zostały opisane w regulaminie dostępnym online.

Samo oddawanie krwi wiąże się oczywiście z dodatkowymi korzyściami, takimi jak bezpłatne badania, dni wolne od pracy czy paczka darmowych czekolad. Informacje dotyczące przeciwwskazań oraz całej procedury można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Krwi.

Vampires: Bloodlord Rising to mroczny survival w otwartym świecie, osadzony w fikcyjnej krainie Sangavia, inspirowanej Bałkanami. Gracz wciela się w przywódcę wampirzego klanu, którego zadaniem jest budowa własnego zamku, rozwijanie potęgi rodu oraz podporządkowywanie sobie regionu. Rozgrywka pozwala zarówno na samotną zabawę, jak i kooperację z innymi graczami. Nie brakuje też możliwości przemiany w nietoperza, eksploracji z powietrza oraz tworzenia sieci lojalnych sług.

Premiera Vampires: Bloodlord Rising we wczesnym dostępie na Steam została zaplanowana na 30 stycznia 2026 roku. Akcja krwiodawstwa umożliwia zdobycie gry całkowicie za darmo dokładnie w dniu debiutu.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/443004-evil-vampires-be-like-planujesz-oddac-krew-zgarnij-vampires-bloodlord-rising-na-premiere-zupelnie-za-darmo

