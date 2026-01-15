Oddaj krew, odbierz grę. Vampires: Bloodlord Rising rozdawane za darmo

Wydawca Toplitz Productions wraz z zespołem Mehuman Games ogłosił nietypową akcję promocyjną związaną z premierą gry Vampires: Bloodlord Rising. W ramach inicjatywy przygotowano pulę 1000 darmowych kopii tytułu, które trafią do osób decydujących się na oddanie krwi w drugiej połowie stycznia 2026 roku. Akcja obejmuje okres od 15 do 30 stycznia i dotyczy wszystkich punktów krwiodawstwa na terenie kraju.

1000 darmowych kopii Vampires: Bloodlord Rising. Wystarczy oddać krew

Zasady udziału są proste i sprowadzają się do potwierdzenia udziału w krwiodawstwie. Po oddaniu krwi należy wykonać neutralne zdjęcie w placówce, na którym widoczna będzie kartka z hashtagiem #blood4bloodlord. Zdjęcie trzeba następnie przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie akcji. Organizatorzy podkreślają, że fotografia nie może zawierać żadnych danych osobowych, informacji medycznych ani elementów umożliwiających identyfikację uczestnika. Szczegółowe warunki udziału zostały opisane w regulaminie dostępnym online.