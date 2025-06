Odblokowane oferty w Xbox Store. Wyprzedaż gier i rabaty nawet do 90%

Pojawiła się dobra okazja, by uzupełnić swoje cyfrowe biblioteki gier. W Microsoft Store wystartowała bowiem wyprzedaż, w ramach której zaoszczędzimy na wybranych tytułach nawet 90%. Odblokowane oferty w Xbox Store to między innymi promocja na Hogwarts Legacy, RoboCop: Rogue City czy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.