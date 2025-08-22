Monitor dla graczy Acer Predator XB253QFbmiiprx taniej w sklepie x-kom

Poznaj wyjątkowe funkcje monitora Acer Predator XB253QFbmiiprx i dołącz do rozgrywki. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graczach, więc szybko stanie się Twoim oknem na wirtualne światy. Obsługując technologię HDR, monitor oferuje szerszy zakres jasności i kontrastu, czyniąc gry jeszcze bardziej klimatycznymi. Acer Predator XB253QFbmiiprx dostarczy Ci płynnego obrazu w jakości Full HD, a technologie ochrony wzroku zmniejszą zmęczenie oczu do minimum.

Zachwyć się wyrazistym obrazem w rozdzielczości Full HD (1920x1080). Dzięki tej rozdzielczości cieszysz się ostrym, szczegółowym obrazem, który sprawia, że każdy detal na ekranie staje się widoczny. Idealne do gier, oglądania filmów czy pracy z grafiką, oferując wysoką jakość obrazu i wygodę codziennego użytkowania.

Technologia AMD FreeSync™ Premium synchronizuje odświeżanie ekranu z kartą graficzną, eliminując problemy z rozrywaniem obrazu. Dzięki tej technologii każda scena w grze będzie wyświetlana płynnie, bez zakłóceń, dając Ci przewagę w grze i pozwalając w pełni cieszyć się każdym momentem.

Dzięki niesamowitej częstotliwości odświeżania 300 Hz, każda akcja na ekranie staje się super płynna, co zapewnia najlepsze wrażenia w grach o szybkiej akcji. Zyskujesz ogromną przewagę, eliminując jakiekolwiek zacięcia czy opóźnienia, co jest szczególnie ważne w grach e-sportowych i dynamicznych grach akcji.