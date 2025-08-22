Zaloguj się lub Zarejestruj

Monitor dla graczy Acer Predator XB253QFbmiiprx taniej w sklepie x-kom

Patrycja Pietrowska
2025/08/22 18:00
0
0

Monitor z częstotliwością odświeżania 300 Hz i rozdzielczością 1920 x 1080.

W sklepie x-kom pojawiła się dobra oferta dla szukających monitora dla gracza. Model Acer Predator XB253QFbmiiprx dostępny jest teraz w niższej cenie. Promocja potrwa do 24 sierpnia 2025 roku.

Acer Predator XB253QFbmiiprx
Acer Predator XB253QFbmiiprx

Acer Predator XB253QFbmiiprx w promocji. Monitor dla gracza taniej o 100 zł

Sklep x-kom przygotował promocję na gamingowy monitor. Acer Predator XB253QFbmiiprx kupimy teraz taniej o 100 zł. Jeśli jesteście zainteresowani, warto się pośpieszyć – cena obowązuje do 24 sierpnia 2025 roku.

Poznaj wyjątkowe funkcje monitora Acer Predator XB253QFbmiiprx i dołącz do rozgrywki. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graczach, więc szybko stanie się Twoim oknem na wirtualne światy. Obsługując technologię HDR, monitor oferuje szerszy zakres jasności i kontrastu, czyniąc gry jeszcze bardziej klimatycznymi. Acer Predator XB253QFbmiiprx dostarczy Ci płynnego obrazu w jakości Full HD, a technologie ochrony wzroku zmniejszą zmęczenie oczu do minimum.

Zachwyć się wyrazistym obrazem w rozdzielczości Full HD (1920x1080). Dzięki tej rozdzielczości cieszysz się ostrym, szczegółowym obrazem, który sprawia, że każdy detal na ekranie staje się widoczny. Idealne do gier, oglądania filmów czy pracy z grafiką, oferując wysoką jakość obrazu i wygodę codziennego użytkowania.

Technologia AMD FreeSync™ Premium synchronizuje odświeżanie ekranu z kartą graficzną, eliminując problemy z rozrywaniem obrazu. Dzięki tej technologii każda scena w grze będzie wyświetlana płynnie, bez zakłóceń, dając Ci przewagę w grze i pozwalając w pełni cieszyć się każdym momentem.

Dzięki niesamowitej częstotliwości odświeżania 300 Hz, każda akcja na ekranie staje się super płynna, co zapewnia najlepsze wrażenia w grach o szybkiej akcji. Zyskujesz ogromną przewagę, eliminując jakiekolwiek zacięcia czy opóźnienia, co jest szczególnie ważne w grach e-sportowych i dynamicznych grach akcji.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
monitor
promocje
Acer
Monitory
Acer Predator
okazja
monitor dla graczy
Acer Predator XB253QFbmiiprx
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112