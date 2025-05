Odbierz darmową grę na Steam zanim będzie za późno. Tytuł z 92% pozytywnych ocen

Coraz częściej zdarza się, że udostępnione wcześniej darmowe gry po jakimś czasie stają się płatne. Ten sam los wkrótce spotka Furi Demake - The Chain, czyli grę od studia The Game Bakers, która została wydana w listopadzie 2023 roku. Po półtora roku od swojej premiery tytuł nie zdobył takiej popularności, na jaki liczyli twórcy, dlatego postanowili zmienić model dystrybucji i już wkrótce gra przestanie być dostępna za darmo. Jest to więc ostatni moment, aby przypisać Furi Demake do swojego konta. Czasu macie tylko do 23 czerwca i po tym czasie produkcja stanie się płatna. Tytuł polecany jest przez 92% graczy, którzy wystawili grze recenzję, więc najwyraźniej warto zainteresować się „gorszą wersją” Furi.

Pokonaj The Chain, by uciec z więzienia. Stań do walki z pierwszym strażnikiem w Furi w ultradynamicznej i napiętej bitwie, będącej na nowo wymyśloną mieszanką side-scrollera typu shoot'em up i hack'n'slash. Bądź zwinny i szybki – skacz, strzelaj, wykonuj uniki, paruj i tnij. Proste sterowanie wystawi Twoje nerwy na próbę: zachowaj spokój i skupienie, aby unikać ciosów i kontratakować w odpowiednim momencie! List miłosny do gier 8-bitowych: kochamy retro gry i chcieliśmy, by ten demake czuł się autentycznie! To doświadczenie Furi – dynamiczne i intensywne – na nowo wyobrażone w stylu retro. Proste sterowanie z trzema przyciskami akcji, klasyczna pixelartowa grafika i wpadająca w ucho muzyka od ODD przeniosą Cię z powrotem do lat 90.!

Prezent dla społeczności Furi: Na nowo opracowaliśmy walkę z pierwszym bossem Furi jako sposób podziękowania graczom za ich stałe wsparcie. Jeśli po raz pierwszy słyszysz o Furi, zajrzyj na stronę gry i sprawdź ją!

Współpraca z Sylph: Byliśmy pod wrażeniem pracy Sylpha jako niezależnego twórcy i poprosiliśmy go o stworzenie tego demake'u pierwszej walki z bossem w Furi. Koniecznie sprawdź jego inne gry!

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli chcecie odebrać Furi Demake - The Chain, gdy jeszcze znajduje się w ramach free-to-play, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do biblioteki”. Gra od razu zostanie przypisana do Waszego konta Steam. Przypomnijmy jeszcze raz, że Furi Demake dostępne będzie za darmo tylko do 23 czerwca bieżącego roku.