Oda oficjalnie potwierdził istnienie Marine silniejszego niż Yonko w One Piece

Manga One Piece odkrywa kolejne sekrety.

Po latach oczekiwań Eiichiro Oda wreszcie spełnił jedno z największych marzeń fanów, czyli pełne ukazanie legend starej ery w świecie One Piece. Najnowsze wydarzenia w mandze (rozdział 1161) zabrały czytelników w sam środek Incydentu w God Valley, gdzie na jednej scenie pojawili się najpotężniejsi bohaterowie i złoczyńcy dawnych czasów: Rocks D. Xebec, Roger, Whitebeard oraz Garp. News zawiera spoilery! To właśnie w tym rozdziale 1161, Eiichiro Oda po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że Garp był Marine o sile przewyższającej poziom Yonko. Yonko od lat uchodzą za najpotężniejszych piratów na morzach. Kaido, Big Mom, Shanks czy Luffy reprezentują szczyt siły i statusu w świecie One Piece. Jednakże Oda jasno dał do zrozumienia, że Garp w erze God Valley stał jeszcze wyżej.

Już wtedy, zanim osiągnął szczyt formy, Garp był postrachem dla piratów. Nawet młody Whitebeard, Linlin (Big Mom) i Kaido uznawali, że nie byliby w stanie stawić mu czoła w otwartej walce. Zamiast tego wybrali ucieczkę. Jedynie Roger mógł mierzyć się z Garpem jak równy z równym, a jego siła jak wiadomo, wykraczała ponad standardowy poziom Yonko. Oda dodatkowo wzmocnił ten przekaz scenami, w których Garp kpił z przeciwników, pokazując jak ogromna przepaść dzieliła go od reszty.

Wielu fanów od dawna uważało, że Garp i Whitebeard stali na równi. Manga to potwierdza. Whitebeard był jedynym piratem zdolnym do remisowych starć z Rogerem, a Garp wielokrotnie rywalizował z samym Królem Piratów. Jednak nawet Whitebeard miał świadomość, że walka z Garpem mogłaby skończyć się tragicznie, dlatego wolał unikać konfrontacji. To sprawia, że Garp nie tylko przekroczył poziom typowego Yonko, ale był uważany za żywą legendę i największą grozę piratów. Eiichiro Oda zapowiedział kontynuację wątku już w kolejnym rozdziale. One Piece 1162 ukaże się 12 października 2025 roku (w Japonii 13 października o północy czasu JST). Fani na całym świecie będą mogli przeczytać nowy rozdział za darmo w aplikacji Manga Plus.