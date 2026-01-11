Do Diablo 4 wjeżdza duża aktualizacja 11. sezonu. Jest tylko jedno ALE

Patch 2.5.2 debiutuje 12 stycznia. Dodaje nową aktywność do endgame.
Blizzard udostępnił kolejną dużą aktualizację do Diablo 4, która wreszcie wprowadza jedne z najbardziej oczekiwanych nowości 11. sezonu. Patch 2.5.2, który ma zadebiutować 12 stycznia, dodaje do gry Wieżę – zupełnie nową aktywność przeznaczoną dla graczy końcowej fazy rozgrywki – oraz rankingi, które po długiej przerwie wracają do serii. Jest jednak pewien haczyk: obie funkcje startują w wersji beta.
Diablo 4 z wersjami beta nowych aktywności
Najważniejszą nowością jest Wieża, czyli wyzwanie oparte na losowo generowanych piętrach lochów. Gracze muszą przebijać się przez kolejne poziomy jak najszybciej, mierząc się z odpowiednio zbalansowanymi przeciwnikami i bossami. Aktywność została zaprojektowana z myślą zarówno o buildach walczących w zwarciu, jak i na dystans, a poprawki do zachowań bossów eliminują frustrujące mechaniki, takie jak samoleczenie czy niewidzialność.
Z Wieżą bezpośrednio powiązane są rankingi, które śledzą postępy graczy i porównują czasy ukończenia wyzwań w skali globalnej. Tabele wyników działają w dwutygodniowych rundach, po których są resetowane, co ma zachęcać do regularnej rywalizacji. Na razie nie przewidziano nagród za najwyższe miejsca, ale Blizzard zapowiada ekskluzywne przedmioty w przyszłych sezonach.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja przynosi też liczne usprawnienia jakości rozgrywki: szybsze działanie pylonów, lepsze rozmieszczenie kul po walce, brak cofania gracza na wcześniejsze piętra po śmierci oraz dziesiątki poprawek balansu i błędów. To wyraźny sygnał, że Diablo 4 mocno stawia na rozwój endgame’u – nawet jeśli na pełną wersję nowych systemów trzeba jeszcze poczekać.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!