Zaloguj się lub Zarejestruj

Do Diablo 4 wjeżdza duża aktualizacja 11. sezonu. Jest tylko jedno ALE

Jakub Piwoński
2026/01/11 21:30
0
0

Patch 2.5.2 debiutuje 12 stycznia. Dodaje nową aktywność do endgame.

Blizzard udostępnił kolejną dużą aktualizację do Diablo 4, która wreszcie wprowadza jedne z najbardziej oczekiwanych nowości 11. sezonu. Patch 2.5.2, który ma zadebiutować 12 stycznia, dodaje do gry Wieżę – zupełnie nową aktywność przeznaczoną dla graczy końcowej fazy rozgrywki – oraz rankingi, które po długiej przerwie wracają do serii. Jest jednak pewien haczyk: obie funkcje startują w wersji beta.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 z wersjami beta nowych aktywności

Najważniejszą nowością jest Wieża, czyli wyzwanie oparte na losowo generowanych piętrach lochów. Gracze muszą przebijać się przez kolejne poziomy jak najszybciej, mierząc się z odpowiednio zbalansowanymi przeciwnikami i bossami. Aktywność została zaprojektowana z myślą zarówno o buildach walczących w zwarciu, jak i na dystans, a poprawki do zachowań bossów eliminują frustrujące mechaniki, takie jak samoleczenie czy niewidzialność.

Z Wieżą bezpośrednio powiązane są rankingi, które śledzą postępy graczy i porównują czasy ukończenia wyzwań w skali globalnej. Tabele wyników działają w dwutygodniowych rundach, po których są resetowane, co ma zachęcać do regularnej rywalizacji. Na razie nie przewidziano nagród za najwyższe miejsca, ale Blizzard zapowiada ekskluzywne przedmioty w przyszłych sezonach.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja przynosi też liczne usprawnienia jakości rozgrywki: szybsze działanie pylonów, lepsze rozmieszczenie kul po walce, brak cofania gracza na wcześniejsze piętra po śmierci oraz dziesiątki poprawek balansu i błędów. To wyraźny sygnał, że Diablo 4 mocno stawia na rozwój endgame’u – nawet jeśli na pełną wersję nowych systemów trzeba jeszcze poczekać.

https://x.com/Diablo/status/2009689170172579907?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009689170172579907%7Ctwgr%5E44fc6592d0ebd93d3205b44d3d5f6e460eef2a8e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fgamerant.com%2Fdiablo-4-season-11-the-tower-leaderboards-beta-update-patch-notes%https:/

Wczytywanie ramki mediów.

/x.com/Diablo/status/2009689170172579907?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009689170172579907%7Ctwgr%5E44fc6592d0ebd93d3205b44d3d5f6e460eef2a8e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fgamerant.com%2Fdiablo-4-season-11-the-tower-leaderboards-beta-update-patch-notes%2F

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-season-11-the-tower-leaderboards-beta-update-patch-notes/

Tagi:

News
aktualizacja
Blizzard
Blizzard Entertainment
Diablo IV
Diablo 4: Lord of Hatred
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112