Do Diablo 4 wjeżdza duża aktualizacja 11. sezonu. Jest tylko jedno ALE

Blizzard udostępnił kolejną dużą aktualizację do Diablo 4, która wreszcie wprowadza jedne z najbardziej oczekiwanych nowości 11. sezonu. Patch 2.5.2, który ma zadebiutować 12 stycznia, dodaje do gry Wieżę – zupełnie nową aktywność przeznaczoną dla graczy końcowej fazy rozgrywki – oraz rankingi, które po długiej przerwie wracają do serii. Jest jednak pewien haczyk: obie funkcje startują w wersji beta.

Diablo 4 z wersjami beta nowych aktywności

Najważniejszą nowością jest Wieża, czyli wyzwanie oparte na losowo generowanych piętrach lochów. Gracze muszą przebijać się przez kolejne poziomy jak najszybciej, mierząc się z odpowiednio zbalansowanymi przeciwnikami i bossami. Aktywność została zaprojektowana z myślą zarówno o buildach walczących w zwarciu, jak i na dystans, a poprawki do zachowań bossów eliminują frustrujące mechaniki, takie jak samoleczenie czy niewidzialność.