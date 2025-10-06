Od skromnego początku do rozbudowanego katalogu. Prawie 6000 gier dla dorosłych na Steamie

Jeden z użytkowników Reddita pokusił się o analizę gier dla dorosłych na Steamie.

Na Steamie znajdziemy gry reprezentujące masę różnych gatunków. Wśród nich nie brakuje również produkcji przeznaczonych dla dorosłych. Według informacji zebranych przez użytkownika Reddita, od 2005 roku do września 2025 roku na platformie Steam pojawiło się blisko 6000 takich tytułów.

Od jednej gry w 2011 roku do niemal 6000 – gry dla dorosłych na Steamie

Chociaż publikacja listy nastąpiła już kilka dni po rozpoczęciu października 2025 roku, co oznacza, że dane są częściowo nieaktualne, wskazują one na znaczącą zmianę trendu na przestrzeni lat. Według śledzonych informacji, w 2011 roku na platformie opublikowano zaledwie jeden tytuł dla dorosłych.