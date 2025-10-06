Zaloguj się lub Zarejestruj

Od skromnego początku do rozbudowanego katalogu. Prawie 6000 gier dla dorosłych na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/10/06 11:15
Jeden z użytkowników Reddita pokusił się o analizę gier dla dorosłych na Steamie.

Na Steamie znajdziemy gry reprezentujące masę różnych gatunków. Wśród nich nie brakuje również produkcji przeznaczonych dla dorosłych. Według informacji zebranych przez użytkownika Reddita, od 2005 roku do września 2025 roku na platformie Steam pojawiło się blisko 6000 takich tytułów.

Od jednej gry w 2011 roku do niemal 6000 – gry dla dorosłych na Steamie

Chociaż publikacja listy nastąpiła już kilka dni po rozpoczęciu października 2025 roku, co oznacza, że dane są częściowo nieaktualne, wskazują one na znaczącą zmianę trendu na przestrzeni lat. Według śledzonych informacji, w 2011 roku na platformie opublikowano zaledwie jeden tytuł dla dorosłych.

Nie jest jasne, w jaki sposób dokładnie grupa badawcza zebrała i policzyła łączną liczbę, ale jej skala wywołuje duże zainteresowanie wśród społeczności graczy. Co ciekawe, liczba ta, wynosząca prawie 6000, budzi podwójne odczucia – jest postrzegana zarówno jako kolosalna, jak i potencjalnie minimalna. Ta druga perspektywa wynika z powszechnej obecności na Steamie dużej ilości niskiej jakości gier, tytułów niestosownych oraz treści generowanych przez sztuczną inteligencję.

Mimo że Steam bywa krytykowany za tolerowanie tak dużej liczby gier o treściach erotycznych, inne platformy wcale nie są całkowicie wolne od tego typu zawartości. Konsola PlayStation czy Nintendo również nie są nieskazitelne pod kątem „nieprzyzwoitości”. Analiza pokazuje jednak, że gry dla dorosłych stały się istotnym elementem katalogu Steam i znacząco wzrosły na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Źródło:https://www.thegamer.com/steam-industry-adult-games-published-titles-major-uptick-pc-gaming/

Tagi:

News
Steam
Valve
statystyki
ciekawostki
gry dla dorosłych
NSFW
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:43

Są legalne, więc w czym problem?




