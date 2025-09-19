Oczekiwany film science fiction zawiedzie? Prognozy otwarcia nie są zbyt dobre, ale jest jeszcze nadzieja

Disney może jedynie liczyć na „długie nogi”, ale przy takiej kinowej konkurencji będzie o to ciężko.

Nadchodzący film Tron: Ares, będący kolejną odsłoną kultowej serii science fiction zapoczątkowanej w latach 80., wchodzi na ostatnią prostą przed premierą i może okazać się kolejnym kinowym rozczarowaniem. Według najnowszych prognoz produkcja Disneya może zarobić około 44 milionów dolarów w weekend otwarcia w Ameryce. Byłoby to więc identyczne otwarcie, jak Tron: Dziedzictwo z 2010 roku. Tamta produkcja zarobiła w Ameryce zaledwie 172 mln dolarów i to przy budżecie wynoszącym 170 mln dolarów. Globalne wyniki wyniosły 400 mln USD. Tron: Ares – jakie prognozy otwarcia w amerykańskich kinach? Choć prognozowany wynik jest zbliżony do debiutu poprzedniego filmu, analitycy podkreślają, że rzeczywiste wpływy mogą znacznie przekroczyć te szacunki. Ostatnie przykłady pokazują, że wysokobudżetowe produkcje prezentowane w technologii IMAX często notują wyniki znacznie powyżej wstępnych przewidywań.

Na korzyść produkcji działa także dynamicznie rozwijająca się kampania marketingowa. Disney rozpoczął intensywną promocję filmu podczas tegorocznego San Diego Comic-Con, a nowe materiały promocyjne można już zobaczyć podczas transmisji meczów futbolu amerykańskiego. Dodatkowo w parku Walt Disney World w Orlando przemieniono słynną atrakcję Tron LightCycle Run, dekorując ją w czerwono-czarne barwy inspirowane estetyką nadchodzącego filmu. Sprzedaż biletów rozpoczęła się dwa tygodnie temu i, jak donoszą amerykańskie media, wygenerowała już około 2 miliony dolarów przychodu. To wynik zbliżony do takich superprodukcji jak Gladiator 2, F1 czy Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, których premiery otwarcia przekroczyły 55–60 milionów dolarów. Tym samym obecne prognozy mogą być mocno niedoszacowane i ostatecznie Tron: Ares zaliczy o wiele lepsze otwarcie w amerykańskich kinach.

GramTV przedstawia:

Fabuła nowego filmu skupi się na tytułowym programie Aresie, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do rzeczywistości, aby wypełnić niebezpieczną misję. Produkcja ma rozwinąć uniwersum, które narodziło się ponad cztery dekady temu i do tej pory wygenerowało około 433 milionów dolarów wpływów w światowych kinach. Za kamerą Tron: Ares stanął Joachim Rønning, znany m.in. z filmu Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara. W obsadzie znaleźli się: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Gillian Anderson oraz Jeff Bridges, który powróci w roli Kevina Flynna, bohatera pierwszego Trona z 1982 roku. Przypomnijmy, że Tron: Ares zadebiutuje w kinach już 10 października bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.