Kultowa seria science fiction powraca. Nowy zwiastun zapowiada kinowy przebój

Już w przyszłym miesiącu w kinach pojawi się długo wyczekiwana kolejna odsłona popularnej serii science ficiton, czyli Tron: Ares. Produkcja Disneya właśnie doczekał się przedsprzedaży biletów w Ameryce i z tej okazji wytwórnia wypuściła nowy zwiastun, a także specjalny materiał, w którym możemy usłyszeć krótkie wypowiedzi twórców i gwiazd o filmie. Na dokładkę otrzymaliśmy także klimatyczny plakat z głównym bohaterem, w którego wciela się Jared Leto. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej.
To będzie jedna z najciekawszych propozycji dla fanów science fiction tej jesieni.