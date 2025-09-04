Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa seria science fiction powraca. Nowy zwiastun zapowiada kinowy przebój

Radosław Krajewski
2025/09/04 16:15
To będzie jedna z najciekawszych propozycji dla fanów science fiction tej jesieni.

Już w przyszłym miesiącu w kinach pojawi się długo wyczekiwana kolejna odsłona popularnej serii science ficiton, czyli Tron: Ares. Produkcja Disneya właśnie doczekał się przedsprzedaży biletów w Ameryce i z tej okazji wytwórnia wypuściła nowy zwiastun, a także specjalny materiał, w którym możemy usłyszeć krótkie wypowiedzi twórców i gwiazd o filmie. Na dokładkę otrzymaliśmy także klimatyczny plakat z głównym bohaterem, w którego wciela się Jared Leto. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej.

Tron: Ares
Tron: Ares

Film opowie historię niezwykle wyrafinowanego Programu Ares, który zostaje wysłany ze świata cyfrowego do rzeczywistego z niebezpieczną misją, wyznaczając pierwsze spotkanie ludzkości ze sztuczną inteligencją.

Reżyserem filmu jest Joachim Rønning, twórca Piratów z Karaibów: Zemsty Salazara i Czarownicy 2. W obsadzie znaleźli się: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan i Gillian Anderson.

Przypomnijmy, że Tron: Ares zadebiutuje w kinach już 10 października bieżącego roku.

Tron: Ares – nowy zwiastun

Tron: Ares
Tron: Ares

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 16:54

Nie wiem, jakoś tak Jared Leto brzmi mi w uszach trochę, jak Paul Atryda... W sumie Leto to mogłaby być trzecia frakcja, nie?

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 16:51

TRON: Uprising był całkiem spoko. Trochę przypominał animacyjnie Batman Beyond. A trochę nie.




