Oczekiwana specjalna produkcja od Marvela z datą premiery. Ujawniono tytuł i pokazano pierwszy plakat

Fani mogą liczyć na dużą dawkę komiksowych produkcji tej wiosny.

Marvel szykuje kolejną produkcję osadzoną w MCU. Tym razem w centrum wydarzeń ponownie znajdzie się Frank Castle, czyli Punisher, w którego wciela się Jon Bernthal. Zapowiedziana specjalna produkcja otrzymała oficjalny tytuł The Punisher: One Last Kill i trafi do oferty Disney+ już 12 maja. The Punisher: One Last Kill zadebiutuje po drugim sezonie Daredevila Premiera nie jest przypadkowa, ponieważ tydzień wcześniej widzowie zobaczą finał drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie. Wskazuje to na bezpośrednie powiązanie obu produkcji oraz możliwe fabularne nawiązania między historiami.

Za scenariusz odpowiada sam Jon Bernthal, który współtworzył projekt razem z Reinaldo Marcusem Greenem. Ten drugi stanął również za kamerą i wyreżyserował całość. Marvel podkreśla, że format specjalnej produkcji będzie zbliżony do takich projektów jak Wilkołak nocą czy Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta, co sugeruje bardziej zwartą, jednorazową historię zamiast klasycznego serialu. Wczytywanie ramki mediów.

Postać Punishera powróciła w Daredevil: Odrodzenie, co dla wielu fanów było wyczekiwanym momentem. Jon Bernthal po raz pierwszy wcielił się w Franka Castle'a w 2016 roku w drugim sezonie serialu Daredevil produkowanego dla Netflixa. Popularność bohatera sprawiła, że szybko otrzymał własną serię, która doczekała się dwóch sezonów emitowanych w latach 2017 do 2019. Daredevil: Odrodzenie kontynuuje historię Matta Murdocka, niewidomego prawnika prowadzącego podwójne życie jako zamaskowany obrońca Nowego Jorku. W produkcji ponownie pojawiają się Charlie Cox jako Daredevil oraz Vincent D'Onofrio w roli Wilsona Fiska, znanego jako Kingpin. W obsadzie znaleźli się także Deborah Ann Woll jako Karen Page, Elden Henson jako Foggy Nelson, Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk oraz Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter, czyli Bullseye.

