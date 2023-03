Octopath Traveler 2 – twórcy chwalą się recenzjami

Octopath Traveler 2 zadebiutowało na rynku 24 lutego. Gra spełniła oczekiwania zarówno samych graczy, jak i recenzentów, co potwierdzają bardzo dobre opinie. Ekipa Square Enix przygotowała specjalny trailer, na którym dzieli się najlepszymi recenzjami.

Octopath Traveler 2 opinie i recenzje

Wszystko wskazuje na to, że jeśli pierwsza część Octopath Traveler przypadała Wam do gustu, to kontynuacja zapewni Wam dziesiątki godzin wciągającej zabawy. Wyłącznie na Steam produkcja zebrała już 1.5 tys. recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 96%, to pozytywne opinie.



Warto dodać, że jeśli chcielibyście przetestować grę, to możecie to zrobić za sprawą wersji demo.



Na koniec przypomnijmy, że Octopath Traveler 2 jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.