Octopath Traveler 2 dostępne za 79 zł w RTV Euro AGD

Gra została wydana w 2023 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie zarówno od recenzentów, jak i graczy. Kontynuacja rozwija formułę znaną z pierwszej części, oferując ośmiu nowych bohaterów, nieliniową strukturę fabularną oraz charakterystyczną oprawę HD-2D. Samo ukończenie głównego wątku fabularnego zajmuje około 60 godzin, a dodatkowe aktywności znacząco wydłużają rozgrywkę.
Akcja rozgrywa się w Solistii, krainie składającej się z kontynentu wschodniego i zachodniego, oddzielonych od siebie morzem.
Jest to burzliwa epoka, w której wielkie statki pływają po ruchliwych szlakach morskich, a moc pary daje początek nowym technologiom.
Niektórzy ludzie zachwycają się czarującymi gwiazdami sceny i przemysłu, podczas gdy innych doprowadzają do łez wojny, zaraza i ubóstwo.
W tej odległej krainie ośmioro podróżników pochodzących z różnych regionów wyrusza w podróż z różnych powodów. Wciel się w ich role i odkrywaj krainę według własnego uznania, wykorzystując ich wyjątkowe talenty, które pomogą ci w podróży.
Wyrusz w swoją własną przygodę.
