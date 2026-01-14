Octopath Traveler 2 dostępne za 79 zł w RTV Euro AGD

Akcja rozgrywa się w Solistii, krainie składającej się z kontynentu wschodniego i zachodniego, oddzielonych od siebie morzem.

Jest to burzliwa epoka, w której wielkie statki pływają po ruchliwych szlakach morskich, a moc pary daje początek nowym technologiom.

Niektórzy ludzie zachwycają się czarującymi gwiazdami sceny i przemysłu, podczas gdy innych doprowadzają do łez wojny, zaraza i ubóstwo.

W tej odległej krainie ośmioro podróżników pochodzących z różnych regionów wyrusza w podróż z różnych powodów. Wciel się w ich role i odkrywaj krainę według własnego uznania, wykorzystując ich wyjątkowe talenty, które pomogą ci w podróży.

Wyrusz w swoją własną przygodę.