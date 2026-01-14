Zaloguj się lub Zarejestruj

Octopath Traveler 2 dostępne za 79 zł w RTV Euro AGD

Mikołaj Berlik
2026/01/14 14:00
Wysoko oceniane jRPG Square Enix w jednej z najlepszych ofert na wersję pudełkową.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się bardzo dobra promocja na Octopath Traveler 2. Pudełkowe wydanie cenionego jRPG od Square Enix, w wersji na PlayStation 4 z kompatybilnością z PS5, można obecnie kupić za 79 zł. Oferta została właśnie ponownie udostępniona.

Octopath Traveler 2

Octopath Traveler 2 – oferta w RTV Euro AGD

Gra została wydana w 2023 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie zarówno od recenzentów, jak i graczy. Kontynuacja rozwija formułę znaną z pierwszej części, oferując ośmiu nowych bohaterów, nieliniową strukturę fabularną oraz charakterystyczną oprawę HD-2D. Samo ukończenie głównego wątku fabularnego zajmuje około 60 godzin, a dodatkowe aktywności znacząco wydłużają rozgrywkę.

Akcja rozgrywa się w Solistii, krainie składającej się z kontynentu wschodniego i zachodniego, oddzielonych od siebie morzem.

Jest to burzliwa epoka, w której wielkie statki pływają po ruchliwych szlakach morskich, a moc pary daje początek nowym technologiom.

Niektórzy ludzie zachwycają się czarującymi gwiazdami sceny i przemysłu, podczas gdy innych doprowadzają do łez wojny, zaraza i ubóstwo.

W tej odległej krainie ośmioro podróżników pochodzących z różnych regionów wyrusza w podróż z różnych powodów. Wciel się w ich role i odkrywaj krainę według własnego uznania, wykorzystując ich wyjątkowe talenty, które pomogą ci w podróży.

Wyrusz w swoją własną przygodę.

Dostępny jest darmowy odbiór osobisty w sklepach RTV Euro AGD, natomiast wysyłka do Paczkomatu InPost lub kurierem kosztuje od 9,99 zł.

Tagi:

Square Enix
promocja
PlayStation
promocje
PlayStation 5
Octopath Traveler
Octopath Traveler II
