Obszerne omówienie Screamera. Prezentacja kluczowego systemu Echo i driftu prawą gałką

W rozmowie z graczami ponownie wystąpili Federico Cardini, będący reżyserem gry oraz Michele Caletti, czyli dyrektor ds. rozwoju i kreacji, którzy tym razem skupili się na omówieniu Systemu Echo. Jest to kluczowy element zarówno narracji, jak i mechaniki rozgrywki. Przy okazji możecie posłuchać jak driftuje się prawą gałką, co jest dość nietypowym rozwiązaniem w tego typu grach.

Otrzymaliśmy sporo materiałów z rozgrywki Screamera

System Echo opiera się na dwóch kluczowych zasobach: Sync i Entropii. Gracze mogą budować Sync pasywnie lub aktywnie poprzez wykonanie tzw. Aktywnego Przełączenia, czyli precyzyjnie zsynchronizowanego zwiększenia biegu, współgrającego z automatyczną skrzynią pojazdu. Zasób Sync pełni funkcję wszechstronnego narzędzia taktycznego. Można go wykorzystać do przyspieszenia lub aktywowania osłony chroniącej przed atakami rywali. System ten nagradza umiejętną, rytmiczną jazdę i trafne decyzje w odpowiednich momentach, pozwalając graczom zyskać przewagę zarówno w wyścigach, jak i w bezpośrednich starciach.