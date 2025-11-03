Obszerne omówienie Screamera. Prezentacja kluczowego systemu Echo i driftu prawą gałką

Studio Milestone opublikowało nowy materiał wideo poświęcony swojej nadchodzącej, innowacyjnej grze wyścigowej Screamer.
W rozmowie z graczami ponownie wystąpili Federico Cardini, będący reżyserem gry oraz Michele Caletti, czyli dyrektor ds. rozwoju i kreacji, którzy tym razem skupili się na omówieniu Systemu Echo. Jest to kluczowy element zarówno narracji, jak i mechaniki rozgrywki. Przy okazji możecie posłuchać jak driftuje się prawą gałką, co jest dość nietypowym rozwiązaniem w tego typu grach.
Otrzymaliśmy sporo materiałów z rozgrywki Screamera
System Echo opiera się na dwóch kluczowych zasobach: Sync i Entropii. Gracze mogą budować Sync pasywnie lub aktywnie poprzez wykonanie tzw. Aktywnego Przełączenia, czyli precyzyjnie zsynchronizowanego zwiększenia biegu, współgrającego z automatyczną skrzynią pojazdu. Zasób Sync pełni funkcję wszechstronnego narzędzia taktycznego. Można go wykorzystać do przyspieszenia lub aktywowania osłony chroniącej przed atakami rywali. System ten nagradza umiejętną, rytmiczną jazdę i trafne decyzje w odpowiednich momentach, pozwalając graczom zyskać przewagę zarówno w wyścigach, jak i w bezpośrednich starciach.
Korzystanie z Sync generuje z kolei Entropię, energię służącą do wykonywania dwóch ofensywnych akcji: Strike oraz Overdrive. Strike to szybki, niszczycielski atak, który może doprowadzić do eksplozji pojazdu przeciwnika. Overdrive natomiast wprowadza maszynę w stan maksymalnego wzmocnienia. Zwiększa prędkość, zapewnia tymczasową osłonę i umożliwia eliminację rywali, jednak wiąże się z dużym ryzykiem. Jeśli pojazd w tym stanie uderzy w przeszkodę, wówczas sam może eksplodować. Podczas gdy Strike zużywa jedynie część Entropii, Overdrive pochłania jej całość, co czyni zarządzanie tymi zasobami kluczowym elementem strategicznej rozgrywki.
W Screamerze wyścigi będą ewoluować w czasie rzeczywistym, a każda runda wymagać będzie równowagi między ryzykiem, a nagrodą. W zależności od stylu jazdy, umiejętności postaci i charakterystyki pojazdów, każda rozgrywka ma oferować inne emocje, zarówno w trybie offline, jak i online, gdzie duże znaczenie odegra współpraca zespołowa. Poniżej zobaczycie dwa materiały – jeden skupi się na systemie Echo, natomiast w drugim twórcy omówią sterowanie i model jazdy, uwzględniając przy tym driftowanie prawym analogiem.
Screamer zadebiutuje w 2026 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Milestone zapowiada, że produkcja połączy arcade’ową dynamikę z głęboką warstwą strategiczną, oferując doświadczenie wyścigowe inne niż wszystkie.
