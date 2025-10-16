Netflix zamienia Hrabiego Monte Christo w Hrabinkę Monte Christo. Nowa interpretacja klasyka już w produkcji

Netflix i francuska stacja TF1 rozpoczęły zdjęcia do serialu kostiumowego Hrabia Monte Christo. To ma być odświeżona wersja literackiego klasyka. Platforma chce opowiedzieć go na nowo… i z nieco innej perspektywy. Nieco bardziej feministycznej.

Hrabia Monte Cristo – będzie nowa interpretacja od Netflix

Słynna powieść Aleksandra Dumasa opowiada historię, w której niesłusznie uwięziony żeglarz Edmond Dantès powraca po latach, by zemścić się na swoich oprawcach. Nowa wersja Netflixa odwróci jednak role – historia stanie się opowieścią o kobiecej zemście, a główną bohaterką będzie Mercedes, ukochana Dantèsa.