Netflix zamienia Hrabiego Monte Christo w Hrabinkę Monte Christo. Nowa interpretacja klasyka już w produkcji

Jakub Piwoński
2025/10/16 09:40
Platforma już wcześniej wywoływała kontrowersje swymi interpretacjami. Jaki będzie nowy projekt?

Netflix i francuska stacja TF1 rozpoczęły zdjęcia do serialu kostiumowego Hrabia Monte Christo. To ma być odświeżona wersja literackiego klasyka. Platforma chce opowiedzieć go na nowo… i z nieco innej perspektywy. Nieco bardziej feministycznej.

Hrabia Monte Cristo – będzie nowa interpretacja od Netflix

Słynna powieść Aleksandra Dumasa opowiada historię, w której niesłusznie uwięziony żeglarz Edmond Dantès powraca po latach, by zemścić się na swoich oprawcach. Nowa wersja Netflixa odwróci jednak role – historia stanie się opowieścią o kobiecej zemście, a główną bohaterką będzie Mercedes, ukochana Dantèsa.

Według opisu, kobieta po śmierci Edmonda sama trafia do więzienia, gdzie poznaje księdza Farię. Po ucieczce odnajduje legendarny skarb na wyspie Monte Christo i przybiera nową tożsamość, by wymierzyć sprawiedliwość.

Wiadomo już kto wystąpi w roli Mercedes. Rola przypadła Audrey Fleurot znana m.in. z serii Lupin, czy Spirala. W obsadzie znaleźli się również Simon Ehrlacher, Kad Merad, Thierry Godard, Zabou Breitman, Éric Elmosnino i Olivia Côte.

To kolejna odważna reinterpretacja klasyki, na którą zdecydował się Netflix. Głośnym echem odbił się sprawa serialu historycznego Królowa Kleopatra. Ale było też kilka innych przypadków, gdzie platforma obierała inny punkt widzenia na znane historie i postacie. Pomysł na feministyczną wersję Hrabiego Monte Christo z pewnością wzbudzi emocje. Miejmy nadzieję, że te pozytywne.

Źródło:https://deadline.com/2025/10/the-countess-monte-cristo-audrey-fleurot-tf1-netflix-1236584675/

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:51

Of course they did... :)




