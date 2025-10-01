Obowiązkowa gra każdej lekcji informatyki powraca w nowej odsłonie. Icy Tower po raz pierwszy trafi na Steam

Tytuł otrzymał pierwszy zwiastun.

Studio Apskeppet zapowiedziało powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier niezależnych początku XXI wieku. Icy Tower, legendarny zręcznościowy platformer, doczeka się pełnego odświeżenia, które zadebiutuje w 2026 roku na Steam, dokładnie z okazji 25. rocznicy premiery oryginału. Icy Tower powraca po 25 latach. Nowa wersja zadebiutuje na Steam Nowa wersja powstaje od podstaw, ale jej twórcy podkreślają, że zachowa esencję, która niegdyś przyciągnęła miliony graczy na całym świecie. Za projekt ponownie odpowiadają Johan Peitz i Anders „Neo” Svensson, czyli autorzy pierwowzoru, którzy tym razem współpracują z uznanymi artystami pikselowej grafiki, Rudym Floresem i Frankeiem.

Produkcja ma połączyć klasyczny urok oryginalnego Icy Towera z nowoczesnym szlifem. Twórcy zapowiadają nową oprawę wizualną, płynniejsze animacje, od nowa nagraną ścieżkę dźwiękową oraz dodatkowe mechaniki rozgrywki. Fundamentem pozostaje jednak to, co uczyniło Icy Tower grą kultową, czyli prosta, a jednocześnie niezwykle wciągająca zabawa polegająca na wspinaczce po nieskończonej wieży i biciu własnych rekordów. Wśród zapowiedzianych nowości znajdą się dynamicznie generowane poziomy, dzięki którym każda sesja ma być unikalna, a także rozwinięty system kombosów z nową funkcją odrzutu, pozwalającą na jeszcze bardziej efektowne i ryzykowne skoki. Icy Tower zawsze miał szczególne miejsce w moim sercu, a jego powrót jest jak spotkanie z dawnym przyjacielem. Nie możemy się doczekać, aż fani znów zaczną skakać i odkrywać wieżę na nowo - powiedział Johan Peitz, współtwórca oryginału i założyciel Apskeppet.

Pierwsza wersja Icy Tower ukazała się w 2001 roku i błyskawicznie stała się światowym hitem. Gra nie zajmowała dużo, więc mieściła się nawet dyskietce, co ułatwiało jej błyskawiczne rozpowszechnianie. Szybko powstała wokół niej ogromna społeczność organizująca konkursy, międzynarodowe spotkania i bijąca kolejne rekordy w skokach na coraz wyższe piętra. Szacuje się, że przez lata w Icy Tower zagrało ponad 40 milionów osób, a sam tytuł do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych ikon wczesnej sceny indie. Teraz, ćwierć wieku po premierze, nadchodzi szansa, by dawne emocje odżyły, a nowe pokolenie graczy mogło poznać klasykę w nowej odsłonie.

