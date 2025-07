Obecności 4 w nowym, przerażającym zwiastunie. Finałowa odsłona serii już wkrótce w kinach

Zbliża się wielki finał jednej z najważniejszych współczesnych horrorowych serii. Chociaż uniwersum Obecności nadal będzie rozwijane, to przygoda Eda i Lorraine Warrenów dobiegnie końca. Warner Bros. właśnie wypuścił najnowszy zwiastun Obecności 4: Ostatnie namaszczenie, którego akcja rym razem rozgrywać się będzie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Pensylwanii. Zapowiada się kolejna przerażająca historia z duchami i demonami. Zwiastun czwartej części serii zobaczycie poniżej.

Akcja nowego filmu dzieje się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Ed i Lorraine Warrenowie przeszli na emeryturę po tym, jak Ed doznał zawału serca. Muszą jednak wznowić swoją aktywność jako demonologów, aby pomóc Jackowi i Janes Smurlom, którzy niedawno przeprowadzili się do nowego, wymarzonego domu. Szybko odkrywają, że jest on nawiedzony i to przez potężną demoniczną istotę.

Kluczową rolę odegra córka Warrenów, w którą wcieli się Mia Tomlinson. Dorastając wśród demonicznych artefaktów, odziedziczyła po matce zdolności medium, co będzie miało istotne znaczenie dla fabuły. Jej chłopaka zagra Ben Hardy – postać, która po raz pierwszy zetknie się z mrocznym światem nadprzyrodzonych zjawisk.