Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe science fiction wraca w nowym wydaniu. Kolejny świetny materiał promuje nadchodzący film

Radosław Krajewski
2026/05/04 10:10
0
0

To może być jeden z najbardziej nieoczekiwanych hitów tego roku.

Do sieci trafił nowy materiał promocyjny z nadchodzącej adaptacji kultowego komiksu science fiction Rogue Trooper. Jeszcze w kwietniu mogliśmy zobaczyć nowe zdjęcia z oczekiwanego filmu, a teraz na Reddicie zadebiutował plakat produkcji, stylizowany na retro. Plakat z Rogue Trooper zobaczycie poniżej.

Rogue Trooper

Rogue Trooper – nowy plakat nadchodzącej ekranizacji science fiction

Za reżyserię odpowiada Duncan Jones, twórca takich produkcji jak Moon oraz Warcraft: Początek. To jego piąty film w karierze, a wcześniejsze projekty pokazały, że potrafi tworzyć ambitne historie science fiction, choć nie wszystkie spotkały się z równie ciepłym przyjęciem. Nowe materiały promocyjne sugerują jednak, że tym razem Jones może trafić w oczekiwania fanów.

Rogue Trooper opowiada historię genetycznie zmodyfikowanego żołnierza, który jako jedyny ocalał z masakry swojego oddziału. Wyrusza on na misję zemsty, a towarzyszą mu zapisane w jego wyposażeniu osobowości poległych towarzyszy, obecne w broni, plecaku i hełmie. To właśnie ten nietypowy motyw od lat wyróżnia serię na tle innych opowieści science fiction.

Pierwowzór pochodzi z komiksu publikowanego w magazynie 2000 AD, który od dekad jest ważnym punktem na mapie brytyjskiej popkultury i dał początek również serii Sędzie Dredd. Rogue Trooper zadebiutował w 1981 roku dzięki twórcom Gerry Finley-Day oraz Dave Gibbons, znanemu między innymi z Watchmen.

GramTV przedstawia:

Marka Rogue Trooper doczekała się licznych adaptacji, w tym powieści, gier planszowych oraz produkcji wideo. Wśród nich znalazła się strzelanka z 2006 roku oraz jej remaster, czyli Rogue Trooper: Redux z 2017 roku na konsole i PC.

Nowy film powstaje jako animacja tworzona przy użyciu technologii Unreal Engine 5, co dobrze wpisuje się w growe korzenie serii. Produkcja była rozwijana przez lata, a prace nad nią zakończyły się w 2024 roku. Głosu głównemu bohaterowi użyczył Aneurin Barnard.

Premiera Rogue Trooper odbędzie się w czerwcu 2026 roku podczas Annecy International Animation Film Festival. Na ten moment nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących szerszej dystrybucji kinowej ani debiutu w serwisach streamingowych.

Rogue Trooper – plakat
Źródło:https://comicbook.com/movies/news/new-look-at-cult-sci-fi-comic-adaptation-revealed-it-looks-great/

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
film animowany
animacja
ekranizacja
Duncan Jones
Rogue Trooper
sci-fi
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112