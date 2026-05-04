Kultowe science fiction wraca w nowym wydaniu. Kolejny świetny materiał promuje nadchodzący film

To może być jeden z najbardziej nieoczekiwanych hitów tego roku.

Do sieci trafił nowy materiał promocyjny z nadchodzącej adaptacji kultowego komiksu science fiction Rogue Trooper. Jeszcze w kwietniu mogliśmy zobaczyć nowe zdjęcia z oczekiwanego filmu, a teraz na Reddicie zadebiutował plakat produkcji, stylizowany na retro. Plakat z Rogue Trooper zobaczycie poniżej. Rogue Trooper – nowy plakat nadchodzącej ekranizacji science fiction Za reżyserię odpowiada Duncan Jones, twórca takich produkcji jak Moon oraz Warcraft: Początek. To jego piąty film w karierze, a wcześniejsze projekty pokazały, że potrafi tworzyć ambitne historie science fiction, choć nie wszystkie spotkały się z równie ciepłym przyjęciem. Nowe materiały promocyjne sugerują jednak, że tym razem Jones może trafić w oczekiwania fanów.

Rogue Trooper opowiada historię genetycznie zmodyfikowanego żołnierza, który jako jedyny ocalał z masakry swojego oddziału. Wyrusza on na misję zemsty, a towarzyszą mu zapisane w jego wyposażeniu osobowości poległych towarzyszy, obecne w broni, plecaku i hełmie. To właśnie ten nietypowy motyw od lat wyróżnia serię na tle innych opowieści science fiction. Pierwowzór pochodzi z komiksu publikowanego w magazynie 2000 AD, który od dekad jest ważnym punktem na mapie brytyjskiej popkultury i dał początek również serii Sędzie Dredd. Rogue Trooper zadebiutował w 1981 roku dzięki twórcom Gerry Finley-Day oraz Dave Gibbons, znanemu między innymi z Watchmen.

Marka Rogue Trooper doczekała się licznych adaptacji, w tym powieści, gier planszowych oraz produkcji wideo. Wśród nich znalazła się strzelanka z 2006 roku oraz jej remaster, czyli Rogue Trooper: Redux z 2017 roku na konsole i PC. Nowy film powstaje jako animacja tworzona przy użyciu technologii Unreal Engine 5, co dobrze wpisuje się w growe korzenie serii. Produkcja była rozwijana przez lata, a prace nad nią zakończyły się w 2024 roku. Głosu głównemu bohaterowi użyczył Aneurin Barnard. Premiera Rogue Trooper odbędzie się w czerwcu 2026 roku podczas Annecy International Animation Film Festival. Na ten moment nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących szerszej dystrybucji kinowej ani debiutu w serwisach streamingowych.

