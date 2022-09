NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 4080 oficjalnie przedstawione

Karty graficzne to zawsze gorący temat wśród graczy, szczególnie tych pecetowych, którzy na bieżąco modernizują swój sprzęt o najnowocześniejsze podzespoły. Nvidia podczas konferencji GTC przedstawiła najnowsze modele - GeForce RTX 4090 i RTX 4080. Premiera już wkrótce, ale jeśli planujecie taki zakup, szykujcie się na spory wydatek.

GeForce RTX 4090 nawet czterokrotnie zwiększy wydajność w grach

Nowa seria kart z rodziny GeForce RTX będzie oferować ogromny przeskok wydajności. Jeśli wierzyć zapewnieniom firmy, nowy sprzęt może zapewnić nawet czterokrotnie wyższą wydajność w grach korzystających z dobrodziejstw technologii ray tracing i DLSS.



W pierwszej kolejności na rynku zadebiutuje GeForce RTX 4090. Sprzęt pojawi się na sklepowych półkach już 12 października, a w Polsce wyceniony został na 9.399 zł. Karta oparta jest na architekturze NVIDIA Ada Lovelace i została wyposażona w 24 GB pamięci G6X, w 76 miliardów tranzystorów, 16 384 rdzenie CUDA, aby zapewnić graczom i twórcom absolutnie najwyższy komfort. Więcej na temat specyfikacji oraz możliwości sprzętu przeczytacie tutaj.



Nieco później, bo w listopadzie do sprzedaży trafi model GeForce RTX 4080, który oferowany będzie w dwóch wersjach (16GB/12GB). Na poniższej grafice możecie zapoznać się z pozostałymi różnicami oraz porównaniem do najbogatszej wersji.

DLSS 3 wnosi technologię na wyższy poziom

Istotna różnica w wydajność ma być uzyskiwana dzięki możliwościom technologii DLSS 3. Technika DLSS 3 napędzana nowymi rdzeniami Tensor czwartej generacji i akceleratorem przepływu optycznego w układach graficznych GeForce RTX z serii 40, wykorzystuje SI do tworzenia dodatkowych klatek o wysokiej jakości. Poniżej możecie zaobserwować różnicę przedstawioną w praktyce na przykładzie Cyberpunk 2077.



Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi nowościami oferowanymi przez producenta. Dajcie też znać, czy w najbliższej przyszłości zamierzacie wymienić sprzęt na nowszy i czy karty graficzne z serii RTX 40 Was do tego przekonuje.