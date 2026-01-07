NVIDIA DLSS 4 to już przeszłość. Oto... DLSS 4.5

Trwa Consumer Electronics Show 2026, które jest idealnym miejscem na technologiczne ogłoszenia i prezentacje. Podczas jednej z nich NVIDIA oficjalnie zaprezentowała DLSS 4.5, czyli rozwinięcie ogłoszonego podczas CES 2025 DLSS 4. I chociaż, jak wskazuje sama nazwa, nie mamy tutaj do czynienia z żadnym skokiem technologicznym, a jedynie ewolucją, to zmiany są na tyle ważne, że warto się im przyjrzeć.

NVIDIA rozwija DLSS

Przypomnijmy, że w czwartej generacji Deep Learning Super Sampling wykorzystano nowy model sztucznej inteligencji o nazwie Multi Frame Generation, który z jednej strony poprawiał stabilność klatek i szczegółowość oświetlenia, a z drugiej zmniejszał zużycie pamięci. Wersja 4.5 pozostaje wierna tym podstawom, ale znacząco je rozwija za sprawą Dynamic Multi Frame Generation i nowego trybu 6X Multi Frame Generation. Dzięki nim możemy wygenerować nawet do pięciu dodatkowych klatek na każdą jedną tradycyjnie renderowaną.

Jak zapewnia NVIDIA, ma to znacząco zwiększyć częstotliwość odświeżania oraz wyciskać siódme poty z procesorów graficznych serii GeForce RTX 50, na których ma być możliwe granie nawet z ponad 240 FPS-ami przy jednoczesnym path tracingu. Inną nowością jest Super Resolution, które w drugiej generacji korzystać może z nawet pięciokrotnie większych zasobów mocy obliczeniowej, co ma wyraźnie wpłynąć na wydajność. Szczególnie w przypadku modeli obsługujących FP8.