Nowy zwiastun The Alters od 11 bit studios. Gra wciąż jest wielką niewiadomą

W czerwcu ubiegłego roku 11 bit studios zapowiedziało The Alters – psychologiczną grę przygodową w klimatach science fiction, w której główny bohater będzie zmuszony do tworzenia alternatywnych wersji samego siebie, by przetrwać na obcej planecie. W ostatnich miesiącach o wspomnianej produkcji było jednak dość cicho. Polski deweloper postanowił jednak przerwać milczenie i opublikował krótki zwiastun gry.

11 bit studios zaprezentowało nowy teaser The Alters

Niestety udostępniony przez 11 bit studios teaser nie ujawnia zbyt wielu szczegółów na temat The Alters. Trwający pół minuty materiał promocyjny pozwala jedynie przyjrzeć się modelowi głównego bohatera, a w tle usłyszeć można filozoficzne pytanie związane z popełnianiem błędów. Wiele wskazuje na to, że na pierwsze konkrety związane z nową produkcją polskiego studia przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.