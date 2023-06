Nowy zwiastun kontrowersyjnego serialu Idol z Lily-Rose Depp w roli głównej

HBO Max zaprezentowało zwiastun kolejnego, trzeciego już, odcinka wywołującego kontrowersje serialu The Idol.

HBO Max stara się podgrzać atmosferę wokół serialu z Lily-Rose Depp . Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun tej produkcji. Tym razem możemy zobaczyć co czeka nas w trzecim odcinku.

Serial The Idol powstawał w atmosferze skandalu związanego z osobami twórcy, Sama Levinsona i piosenkarza grającego jedną z centralnych postaci, a przedstawiciele mediów ostro skrytykowali go po premierze w trakcie festiwalu w Cannes. W najnowszej produkcji HBO Max główne role grają Lily-Rose Depp i The Weeknd.