Nowy zwiastun kolorowej metroidvanii. Tales of Kenzera: ZAU trafi do PlayStation Plus w dniu premiery

Electronic Arts prezentuje nowy materiał przed premierą Tales of Kenzera: ZAU.

Kilka tygodni temu zainteresowani mieli okazję rzucić okiem na zwiastun rozgrywki z Tales of Kenzera: ZAU. Debiut kolorowej metroidvanii zbliża się coraz większymi krokami, a twórcy już teraz prezentują premierowy trailer. Gra trafi od pierwszego dnia do usługi PlayStation Plus Extra i Premium.

Tales of Kenzera: ZAU zadebiutuje w PlayStation Plus Extra i Premium Tales of Kenzera: ZAU to produkcja, która zabierze graczy do fikcyjnej krainy Kenzera. Tytułowy bohater, Zau, to młody Nganga (szaman), który pragnie odzyskać duszę zmarłego ojca. Za grę odpowiedzialne jest studio Surgent Studios, natomiast wydawca to Electronic Arts. Posłuż się tańcem szamanów. Odzyskaj duszę swego ojca. Pogrążony w żałobie chłopiec zaczyna czytać baśń Bantu napisaną przez zmarłego ojca. Przeżyj przygodę w pięknych i niebezpiecznych krainach Kenzery jako Zau, młody szaman, który zawiera umowę z bogiem śmierci, aby sprowadzić swojego Babę z ciemności. – czytamy w opisie gry.

Debiut kolorowej metroidvanii na rynku zbliża się coraz większymi krokami, jednak Electronic Arts już teraz udostępniło premierowy zwiastun. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz na komputerach osobistych. Co istotne, w dniu premiery trafi do usługi PlayStation Plus Extra i Premium. Tales of Kenzera: ZAU zadebiutuje już 23 kwietnia 2024 roku. Poniżej znajduje się świeżo udostępniony przez EA trailer produkcji zawierający zakulisowe materiały i reakcje odbiorców.

