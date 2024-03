Kolorowa metroidvania Tales of Kenzera: ZAU na zwiastunie rozgrywki

Surgent Studios i EA Originals zaprezentowały nowe spojrzenie na nadchodzącą grę Tales of Kenzera: Zau, prezentując jej piękne i zdradzieckie krainy w nowym zwiastunie, którego narratorem jest Abubakar Salim, oraz to, jak wyjątkowa, wymienna rozgrywka między maską słońca i maską księżyca może wpłynąć na sposób przemierzania tego wyjątkowego świata.

Gra zabierze nas do fikcyjnej krainy Kenzera, gdzie zagramy jako tytułowy Zau, czyli młody Nganga (szaman), który zawarł umowę z Kalungą, bogiem śmierci, aby przywrócić do życia swojego zmarłego ojca (częściej określanego jako Babę). Warto zauważyć, że Zau przemówi głosem Abubakara Salima znanego między innymi z roli Bayeka w Assassin’s Creed: Origins. Co jednak ciekawe, historia w Tales of Kenzara: ZAU jest przedstawiona z perspektywy chłopca czytającego poświęconą głównemu bohaterowi baśń napisaną przez zmarłego tatę.