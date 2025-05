Nowy zwiastun Elden Ring Nightreign. Zobaczcie 10 minut rozgrywki

Elden Ring Nightreign to zupełnie nowa odsłona serii, w której gracze muszą podejmować błyskawiczne decyzje podczas eksploracji i walki na zmieniającej się mapie, pełnej różnych biomów, przeciwników i uzbrojenia. Celem jest przetrwanie nadciągającej fali ognia oraz zebranie sił do walki z przerażającymi bossami, którzy pojawiają się na końcu każdego dnia. To kooperacyjna, wieloosobowa produkcja, na którą czeka wielu graczy, a teraz – zgodnie z zapowiedzią - zobaczyliśmy nowy gameplay, który nakręca jeszcze bardziej.

Nowy gameplay z Elden Ring Nightreign

Kulminacją przygody jest trzeci dzień. Jeśli graczom uda się przetrwać poprzednie noce, czeka ich starcie z jednym z tak zwanych Nightlords. Są to zupełnie nowi bossowie stworzeni specjalnie dla tej wersji gry. Aby przeżyć, gracze znani tu jako Nightfarers, muszą ściśle współpracować i łączyć unikalne umiejętności swoich postaci. Przegrana nie oznacza jednak końca, bowiem każda nieudana próba nagradzana jest reliktami, które można wykorzystać do rozwoju postaci i dostosowania ich stylu gry do własnych preferencji.