Najnowszy zwiastun Death Stranding 2: On the Beach pokazuje, co nas czeka

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć długi pokaz z Death Stranding 2: On the Beach . Hideo Kojima zaprezentował między innymi fragmenty z początku gry. Teraz ukazał się nowy zwiastun zatytułowany: „Explore. Connect. Survive”.

Death Stranding 2: On the Beach na nowym zwiastunie

Zgodnie z tytułem nowego materiału, rozgrywka w Death Stranding 2 będzie skoncentrowana wokół eksploracji, łączenia sieci i przetrwania. Zwiastun ukazuje nowe trudności, w tym katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi i powodzie.

W sferze walki, Death Stranding 2: On the Beach zaoferuje szerszy asortyment broni. Walka zostanie wzbogacona między innymi o możliwość strzelania podczas jazdy pojazdami. Nowy trailer zachęcający do sięgnięcia po produkcję Hideo Kojimy znajduje się na dole wiadomości.