Nowy zwiastun anime One Piece. Zobaczcie zapowiedź arcu Elbaf

Fani One Piece w końcu doczekali się pierwszego pełnoprawnego zwiastuna nadchodzącego arcu Elbaf. Materiał, który został dzisiaj opublikowany szybko uspokoił obawy społeczności dotyczące nowego formatu emisji serii. One Piece na nowym zwiastunie Decyzja o przejściu anime na model sezonowy wcześniej wywołała spore kontrowersje, ponieważ widzowie przyzwyczajeni byli do cotygodniowych odcinków. Nowy, 39-sekundowy zwiastun pokazał jednak, że zmiana może wyjść serii na dobre. W zapowiedzi pojawiają się między innymi Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji, Shanks, Nico Robin oraz Jaguar D. Saul. Szczególną uwagę przyciąga również Loki, który ma odegrać kluczową rolę w arcu Elbaf, a także przedstawieni w zwiastunie giganci.

Nowy arc zadebiutuje już 5 kwietnia 2026 roku. Będzie to początek pierwszej części sezonu, która obejmie 13 odcinków. Druga część pojawi się w późniejszym terminie. Obecnie potwierdzono, że rocznie będzie ukazywać się 26 odcinków, sezony będą dzielone na dwie części, a każdy odcinek zaadaptuje jeden rozdział mangi.

Nowy system emisji ma poprawić tempo adaptacji, które wcześniej było krytykowane. Choć jeden rozdział na odcinek nadal nie jest idealnym rozwiązaniem, to i tak stanowi poprawę względem wcześniejszych standardów serii. Ponadto zwiastun sugeruje również bardzo wysoki poziom animacji, kontynuując trend z 2025 roku, kiedy wiele odcinków zdobywało oceny powyżej 9 na IMDb i wyprzedzało inne popularne produkcje, takie jak Solo Leveling. Nowe tempo ma także zapewnić odpowiedni odstęp między anime, a mangą. To kluczowe, ponieważ zbyt szybkie dogonienie materiału źródłowego mogłoby doprowadzić do długiej przerwy w emisji. Arc Elbaf zapowiada się więc jako kolejny wielki moment dla One Piece, zarówno pod względem fabularnym, jak i jakości produkcji. Poniżej możecie zobaczyć świeżutki trailer: