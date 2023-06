Nowy zwiastun 3 sezonu Wiedźmina wyśmiewany przez widzów. Fani już tęsknią za Henrym Cavillem

Netflix podzielił się nowym zwiastunem trzeciego sezonu Wiedźmina podczas Summer Game Fest. Produkcja zadebiutuje już pod koniec czerwca, ale sądząc po reakcji widzów, część z nich nie ma zamiaru wracać do tego serialu. Inni z kolei podają, że obejrzą nowe odcinki wyłącznie ze względy na Henry’ego Cavilla, dla którego będzie to ostatni sezon w roli Geralta. Nastroje nie są optymistyczne, chociaż materiał został lepiej przyjęty od pierwszego z końca kwietnia. Wtedy zwiastun trzeciego sezonu Wiedźmina mierzył się z ostrą krytyką przez fanów.

Słabe przyjęcie nowego zwiastuna trzeciego sezonu Wiedźmina od Netflixa

Wyraźnie widać, że fani serialu rywalizują z przeciwnikami o liczbę łapek pod trailerem na oficjalnym kanale Netflixa. Materiał został odtworzony ponad 1,4 miliona razy i posiada 44 tysiące łapek w górę i 40 tysięcy łapek w dół. Gorzej to wygląda w przypadku polskiej wersji zwiastuna, który obejrzano 22 tysiące razy, przy ponad 850 łapek w górę i 1,5 tysiąca łapek w dół.

Mieszane nastroje wobec zwiastuna widać również w wynikach ankiety zorganizowanej na Twitterze przez serwis Redanian Intelligence. Wśród ponad 2,5 tysiąca głosujących, aż 38% zagłosowało, że nie są podekscytowani trzecim sezonie Wiedźmina po nowym zwiastunie. Z kolei 20% głosujących zaznaczyło, że są bardzo entuzjastycznie nastawieni do nadchodzących odcinków.

Widzowie ponownie narzekają na serialowego Wiedźmina od Netflixa, ale tym razem zdecydowana większość komentarzy dotyczy Henry’ego Cavilla. Niektórzy cieszą się, że aktor uwolnił się z tej produkcji, inni z kolei narzekają, że nie będą mieli powodu, aby wrócić do czwartego sezonu. Wszyscy są jednak zgodni, że Cavill to najlepszy element Wiedźmina, który stoi za sukcesem tej produkcji pod względem bicia rekordów oglądalności na platformie. Wybrane komentarze znajdziecie poniżej.

Tak się cieszę, że po raz ostatni zobaczymy Henry'ego jako Geralta.

Serial już nigdy nie będzie taki sam bez Henry’ego Cavilla

Dla mnie Geralt Henry'ego Cavilla odegrał kluczową rolę w sukcesie serialu. To przygnębiające, że Netflix odszedł od oryginalnej historii. Jednak jako fan książek i gier naprawdę ceniłem autentyczną rolę Cavilla, który doskonale oddawał moją miłość do tej postaci.

Henry Cavill szanował serial, a jego rola Geralta była spektakularna. Henry, brawa dla ciebie za włożenie w tę postać tyle pasji. Będzie cię brakowało.

Henry Cavil zasłużył na serial z wieloma kolejnymi sezonami, który nie bałby się poświęcić swojego czasu i oddać należytej sprawiedliwości książkom, ponieważ jest doskonale obsadzony jako Geralt i pełen pasji

Będę tęsknił za Henrym jako Geraltem, dał z siebie wszystko

Sercem serialu jest Henry Cavill. Bez niego to już nie będzie to samo

Wkład Henry'ego Cavilla w serial i jego pragnienie, aby Netflix oddał historię z książek, jest godne podziwu, to szalone, że nie jest już Wiedźminem

Wielki szacunek dla Henry'ego Cavilla.

Jako fan wiedźmina czuję się urażony. Dwoma dobrymi rzeczami które można o tym powiedzieć to to, że wygląda trochę lepiej niż drugi sezon, no i oczywiście henry cavil jak zwykle wypadł dobrze. O złych nawet nie będę gadał, bo za dużo tego.

Po obejrzeniu 1 sezonu (według mnie był nawet dobry) byłem całkiem napalony na drugi sezon, czekał na premiere sprawdzałem ile jeszcze do premiery, ale po obejrzeniu drugiego sezonu w ogóle nie czuje hype-u na ten sezon, jest mi całkiem obojetne czy to wyjdzie zaraz czy za pół roku. Trailer nie jest zły ale dalej sie nie napalam, obejrzę z ciekawości, szkoda że po 1 sezonie który i tak przez wielu był krytykowany tak to zepsuli w drugim.

Pożegnanie Henrego

Te akrobacje i wygibasy Ciri dość tandetne (nie wspominając, że Ciri z książki to ktoś zupełnie inny), ostatnia scena jak Ciri staje na łbie potwora z mieczem to typowa Netflixowa zagrywka w stylu "odtworzymy scenę z gry to fani się zlecą, pora na CS-a".

Yennefer wygląda jakby wyszła prosto z H&M walczyc z elfami xD W co ją ubranooo...Gdzie sa te bad ass outfity jak na nią przystało?

Kolejny raz nie dam się nabrać, o nie nie Netflixie

Szkoda ze nie zrobili animacji jak castlevania czy edgerunners na pewno byłoby to lepsze niż serial

O zgrozo oby ten sezon był gwoździem do trumny dla całego serialu....

Będzie oglądane, ale u Drwala i na 300 kultura - jakoś się przetrwa wtedy xD