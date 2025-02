Nowy zestaw w Fanatical już dostępny. Wybrane gry na PC w średniej cenie 4,16 zł

W cyfrowym sklepie Fanatical właśnie otrzymaliśmy możliwość zakupu kolejnego pakietu gier na PC do wyboru, które są dostępne w cenie 1 euro, czyli około 4,16 zł. Paczka Build Your Own Frenzy Bundle oferuje możliwość stworzenia własnego zestawu składającego się z maksymalnie dziesięciu tytułów dostępnych w postaci klucza na Steam.

Fanatical - zawartość Build Your Own Frenzy Bundle

Całość zestawu Build Your Own Frenzy Bundle została udostępniona w trzech progach cenowych - najdroższy z nich kosztuje 20,78 zł, co w przeliczeniu daje 2,08 zł za jeden tytuł. Osoby stojące za sklepem Fanatical dały nam do wyboru aż osiemnaście gier, lecz jak już wspomnieliśmy jeden zestaw może składać się jedynie z dziesięciu. Oto pełna lista produkcji do wyboru: