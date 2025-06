Nowy wyciek z Battlefield 6 pokazuje system destrukcji. DICE wraca do korzeni serii

Na filmie widzimy graczy niszczących budynki za pomocą wyrzutni rakiet, min, ładunków wybuchowych i czołgów. System destrukcji w Battlefield 6 wydaje się mocno przesadzony, ale właśnie to nadaje rozgrywce efektowności i dynamiki. Gracze będą mogli eliminować wrogów ukrytych w budynkach, a niektóre fragmenty gruzu mają również zadawać obrażenia. Nie wszystkie, ale to i tak interesująca mechanika.

Nowy system znacząco wpłynie na tempo i styl rozgrywki w Battlefield 6. Ukrywanie się w budynkach przestanie być bezpieczne, co utrudni życie snajperom i kamperom. Wszystko wskazuje na to, że DICE wraca do korzeni serii i ponownie stawia na widowiskową destrukcję, którą pokochali fani Bad Company 2 czy Battlefielda 3.