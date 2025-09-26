Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Virtua Fighter na TGS 2025. Gracze wciąż czekają na najważniejsze informacje

Patrycja Pietrowska
2025/09/26 19:30
Virtua Fighter szykuje wielką ewolucję.

Pojawiły się nowe informacje dotyczące nowego projektu w ramach serii Virtua Fighter. Udostępniono szczegóły dotyczące zasad rozgrywki oraz systemów walki. Choć na ten moment wciąż nie ogłoszono oficjalnego tytułu gry, daty premiery ani docelowych platform sprzętowych, zaprezentowane mechaniki wskazują na ewolucję cyklu.

Virtua Fighter powraca w nowej odsłonie. Twórcy pokazali rewolucyjne mechaniki walki

Nowy projekt ma oferować graczom możliwość wyboru spośród dwóch odrębnych zestawów reguł, zaprojektowanych w celu dopasowania do różnych stylów i preferencji. Pierwszy z nich, nazwany Standard, opiera się na klasycznych zasadach: zwycięstwo w rundzie osiąga się poprzez całkowite zredukowanie zdrowia przeciwnika lub wypchnięcie go poza ring. Drugi zestaw reguł, Uprising, ma wprowadzić dynamiczne możliwości zmiany przebiegu walki.

Oprócz nowych reguł twórcy wprowadzają do gry trzy innowacyjne systemy, które mają być motorem napędowym ewolucji serii. Break & Rush ma zaoferować dynamiczną mechanikę kumulowania obrażeń. Stunner and Stun Combo wprowadzi nową technikę uderzenia określaną jako „Stunner”. Uzupełnieniem mechanik ofensywnych jest system Flow Guard, wprowadzający stylowy i nowy mechanizm defensywny.

GramTV przedstawia:

Prezentacja tych szczegółów odbyła się podczas wydarzenia Tokyo Game Show 2025. Fani wciąż czekają jednak na ostateczne ogłoszenie, pod jakim tytułem i kiedy dokładnie nowa odsłona Virtua Fighter trafi na rynek.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/virtua-fighter-new-project-details-battle-system-gameplay-rules

News
bijatyka
Tokyo Game Show
pokaz
Walka
Ryu Ga Gotoku
Bijatyki
virtua fighter
Tokyo Game Show 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

