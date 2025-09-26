Nowy Virtua Fighter na TGS 2025. Gracze wciąż czekają na najważniejsze informacje

Pojawiły się nowe informacje dotyczące nowego projektu w ramach serii Virtua Fighter. Udostępniono szczegóły dotyczące zasad rozgrywki oraz systemów walki. Choć na ten moment wciąż nie ogłoszono oficjalnego tytułu gry, daty premiery ani docelowych platform sprzętowych, zaprezentowane mechaniki wskazują na ewolucję cyklu.

Virtua Fighter powraca w nowej odsłonie. Twórcy pokazali rewolucyjne mechaniki walki

Nowy projekt ma oferować graczom możliwość wyboru spośród dwóch odrębnych zestawów reguł, zaprojektowanych w celu dopasowania do różnych stylów i preferencji. Pierwszy z nich, nazwany Standard, opiera się na klasycznych zasadach: zwycięstwo w rundzie osiąga się poprzez całkowite zredukowanie zdrowia przeciwnika lub wypchnięcie go poza ring. Drugi zestaw reguł, Uprising, ma wprowadzić dynamiczne możliwości zmiany przebiegu walki.