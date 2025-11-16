Klasyk wraca na półki. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition z wydaniem fizycznym na PS5 i Switcha

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników klasycznych produkcji. Wydawca Atari oraz deweloper Frontier Developments oficjalnie ogłosili wprowadzenie fizycznej wersji gry RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition na konsole PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Ceniony, trójwymiarowy symulator parków rozrywki, ma trafić na półki sklepowe 6 marca 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna tej edycji została ustalona na 29,99 dolarów.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition w pudełku już w 2026 roku

Dla zainteresowanych możliwość składania zamówień przedpremierowych jest już dostępna za pośrednictwem oficjalnej strony Atari.com. Warto przypomnieć, że RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition jest już obecny na rynku cyfrowym, dostępny dla graczy korzystających z konsol PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz komputerów osobistych za pośrednictwem sklepów Steam, Epic Games Store i GOG.