Klasyk wraca na półki. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition z wydaniem fizycznym na PS5 i Switcha

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition zmierza na PS5 i Switcha w wersji fizycznej.
Pojawiły się świetne wieści dla miłośników klasycznych produkcji. Wydawca Atari oraz deweloper Frontier Developments oficjalnie ogłosili wprowadzenie fizycznej wersji gry RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition na konsole PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Ceniony, trójwymiarowy symulator parków rozrywki, ma trafić na półki sklepowe 6 marca 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna tej edycji została ustalona na 29,99 dolarów.
RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition w pudełku już w 2026 roku
Dla zainteresowanych możliwość składania zamówień przedpremierowych jest już dostępna za pośrednictwem oficjalnej strony Atari.com. Warto przypomnieć, że RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition jest już obecny na rynku cyfrowym, dostępny dla graczy korzystających z konsol PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz komputerów osobistych za pośrednictwem sklepów Steam, Epic Games Store i GOG.
RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition jest kompleksową ofertą, która umożliwia graczom stworzenie rozbudowanego parku rozrywki. Tytuł ten słynie z wolności twórczej, dostarczając narzędzi niezbędnych do realizacji nawet najbardziej szalonych pomysłów. Wersja kompletna zawiera zarówno podstawową grę, jak i dwa pokaźne pakiety rozszerzeń. Gracze mogą wykorzystać ponad 300 kolejek górskich i innych atrakcji, a także udekorować swoje obiekty za pomocą 500 elementów scenerii. W kwestii zarządzania, do dyspozycji oddanych jest 60 różnorodnych sklepów i usług. Co więcej, fani mogą zajmować się hodowlą i rozwojem aż 20 gatunków zwierząt.
Wydanie fizyczne Complete Edition obejmuje pełną zawartość rozszerzeń Soaked! oraz Wild!
Kontroluj finanse, sklepy, usługi i personel parku rozrywki, aby odnosić sukcesy w kilkunastu scenariuszach. Zostań prawdziwym potentatem w branży i rozwijaj obiecującą karierę lub stwórz swój idealny park rozrywki bez martwienia się o pieniądze w trybie piaskownicy. Zaspokajaj potrzeby swoich gości i dbaj o bezproblemowe funkcjonowanie Twojego parku rozrywki, aby odnieść sukces. – czytamy w opisie gry.
