Nowy trailer Football Manager 26 zdradza więcej o taktykach i rolach zawodników

Mikołaj Berlik
2025/10/03 10:00
0
0

Football Manager 26 zapowiada głębsze możliwości taktyczne – nowe formacje i role dla stanu posiadania i poza posiadaniem piłki.

Sports Interactive udostępniło nowy zwiastun nadchodzącego Football Manager 26, koncentrując się na taktykach i formacjach dostępnych dla graczy. Tytuł pozwoli rozdzielać ustawienia dla sytuacji w posiadaniu piłki oraz poza posiadaniem, co zwiększa kontrolę nad każdym zawodnikiem na boisku.

Football Manager 26
Football Manager 26

Football Manager 26 – taktyki w posiadaniu i poza posiadaniem

Nowe ekrany dla taktyk w posiadaniu i poza posiadaniem umożliwiają precyzyjne ustawienie ról zawodników i dostosowanie formacji bez wpływu na przeciwny stan. Dzięki temu można np. przenieść skrzydłowego do środka pola w ataku, nie zmieniając jego zachowań defensywnych. Również role zawodników zostały podzielone na dwie kategorie, a niektóre zostały zaktualizowane lub wprowadzone od nowa.

FM26 wprowadza funkcję „visualiser”, która pozwala obserwować formacje i taktyki w praktyce. Gracze mogą analizować m.in. procent skutecznych strzałów, odbiór podań, tempo gry czy sposób przejścia do ataku. Dzięki temu łatwiej będzie przygotować drużynę do różnych scenariuszy meczowych.

Football Manager 26 zadebiutuje na PC, PS5, Xbox Series X/S, Android i iOS 4 listopada 2025 roku. Nowy silnik Unity pozwala nie tylko na lepszą grafikę, ale też usprawnia doświadczenie dnia meczowego i zarządzania drużyną.

Źródło:https://gamingbolt.com/football-manager-26-gets-new-trailer-showcasing-new-possession-tactics-and-formations

Tagi:

News
PC
zwiastun
PlayStation 5
Football Manager
football
Xbox Series X
Xbox Series S
Football Manager 26
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

