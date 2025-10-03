Nowy trailer Football Manager 26 zdradza więcej o taktykach i rolach zawodników

Sports Interactive udostępniło nowy zwiastun nadchodzącego Football Manager 26, koncentrując się na taktykach i formacjach dostępnych dla graczy. Tytuł pozwoli rozdzielać ustawienia dla sytuacji w posiadaniu piłki oraz poza posiadaniem, co zwiększa kontrolę nad każdym zawodnikiem na boisku.

Football Manager 26 – taktyki w posiadaniu i poza posiadaniem

Nowe ekrany dla taktyk w posiadaniu i poza posiadaniem umożliwiają precyzyjne ustawienie ról zawodników i dostosowanie formacji bez wpływu na przeciwny stan. Dzięki temu można np. przenieść skrzydłowego do środka pola w ataku, nie zmieniając jego zachowań defensywnych. Również role zawodników zostały podzielone na dwie kategorie, a niektóre zostały zaktualizowane lub wprowadzone od nowa.