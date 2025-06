Nowy tor Silverst... Northampton i wyścigi z AI zaprezentowane w Project Motor Racing. Przełom w zachowaniu AI?

Wyścig odbywa się na torze nazwanym Northampton, co wyraźnie jest alternatywną wersją Silverstone. Layout toru jest niemal identyczny z brytyjskim torem Grand Prix, ale nazwa nawiązuje do pobliskiego miasta. Taka zamiana jest zrozumiała, ponieważ uzyskanie licencji na Silverstone bywa trudne, co pokazały wcześniejsze przypadki, jak np. jego zniknięcie z gry rFactor 2. Northampton dołącza do wcześniej zapowiedzianych tras Kyalami, Canadian Tire Motorsport Park, Lime Rock Park oraz Nordschleife.

Choć nowy tor i auto przyciągają uwagę, kluczowym elementem prezentacji jest pokaz działania sztucznej inteligencji w Project Motor Racing. Jak tłumaczy Ogonoski:

Głównym celem tej fazy rozwoju było sprawienie, by nasze AI zachowywało się jak prawdziwi kierowcy. Częścią tego procesu jest wykorzystanie tzw. technologii inteligentnych korytarzy.

Nowe podejście ma sprawić, że manewry wyprzedzania będą wykonywane w tych samych miejscach co w rzeczywistości, a wyścigi będą bardziej ciasne i spójne.